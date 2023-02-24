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Первые танки Leopard 2 уже прибыли в Украину, - Минобороны Польши

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Варшава, Пятница 24 февраля 2023 13:26
Первые танки Leopard 2 уже прибыли в Украину, - Минобороны Польши Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Минобороны Польши заявили, что первые танки Leopard 2 уже прибыли в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака, которого цитирует местное издание wydarzenia.

С таким заявлением польский глава Минобороны выступил на заседании Совета национальной безопасности, созванном польским президентом Анджеем Дудой.

"В Украину прибыли первые польские танки Leopard", - сказал Блащак.

Тем временем спикер правительства Польши Петр Мюллер также сообщил, что первые Leopard прибыли в Украину в тот день, когда в Киев с визитом прибыл польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Первые Leopard из Польши поехали к нашим соседям - в Украину. Сегодняшний визит премьер-министра Матеуша Моравецкого носит измеримый характер для безопасности Украины и Европы. Параллельно выполняем дальнейшие поставки и заказы для польской армии. Мы заботимся о безопасности Польши", - написал Мюллер в Twitter.

Напомним, что недавно информационное агентство Bloomberg писало о том, что Польша сегодня отправит в Украину первые из 14 боевых танков Leopard 2, обещанных правительством.

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