Первые танки Leopard 2 уже прибыли в Украину, - Минобороны Польши
В Минобороны Польши заявили, что первые танки Leopard 2 уже прибыли в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака, которого цитирует местное издание wydarzenia.
С таким заявлением польский глава Минобороны выступил на заседании Совета национальной безопасности, созванном польским президентом Анджеем Дудой.
"В Украину прибыли первые польские танки Leopard", - сказал Блащак.
Тем временем спикер правительства Польши Петр Мюллер также сообщил, что первые Leopard прибыли в Украину в тот день, когда в Киев с визитом прибыл польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
"Первые Leopard из Польши поехали к нашим соседям - в Украину. Сегодняшний визит премьер-министра Матеуша Моравецкого носит измеримый характер для безопасности Украины и Европы. Параллельно выполняем дальнейшие поставки и заказы для польской армии. Мы заботимся о безопасности Польши", - написал Мюллер в Twitter.
Напомним, что недавно информационное агентство Bloomberg писало о том, что Польша сегодня отправит в Украину первые из 14 боевых танков Leopard 2, обещанных правительством.
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