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Германия передаст Украине еще четыре танка Leopard 2

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Германия, Пятница 24 февраля 2023 17:37
Германия передаст Украине еще четыре танка Leopard 2 Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 24 февраля, Германия решила увеличить количество танков Leopard 2, которые планировала отправить в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel.

Германия пообещала Украине поставку еще четырех современных боевых танков Leopard 2 из складов Бундесвера.

Федеральный министр обороны Германии Борис Писториус решил увеличить общее количество планируемых поставок с 14 до 18 танков Leopard 2 A6. Это означает, что Германия вместе со своими странами-партнерами Португалией и Швецией сейчас способна предоставить Украине батальон из 31 танка.

Напомним, сегодня Швеция также официально подтвердила передачу Украине танков Leopard 2.

Кроме того, Канада выделит новый пакет помощи Украине в размере 32 миллионов долларов.

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