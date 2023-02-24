Шольц пообещал Украине максимальную поддержку Германии, пока это будет необходимо

Германия уже оказала помощь 14 млрд евро и будет поддерживать Украину настолько сильно и долго, насколько это будет необходимо.

Об этом з сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение канцлера Германии Олафа Шольца .

"Что нас всех очень впечатляет, так это решимость и мужество украинцев, то, как они защищают свою свободу. Германия будет поддерживать их в этом - так сильно и так долго, как это необходимо ", - сказал Шольц в видеообращении в годовщину российского вторжения

По его слом, немецкая помощь Украине в виде финансовой и гуманитарной поддержки, а также оружия на данный момент составила более 14 млрд евро

По словам канцлера, правительство Германии сделает все возможное, "чтобы не было эскалации войны между Россией и НАТО".