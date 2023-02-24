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Шольц пообещал Украине максимальную поддержку Германии, пока это будет необходимо

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Берлин, Пятница 24 февраля 2023 09:54
Шольц пообещал Украине максимальную поддержку Германии, пока это будет необходимо Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Германия уже оказала помощь 14 млрд евро и будет поддерживать Украину настолько сильно и долго, насколько это будет необходимо.

Об этом з сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение канцлера Германии Олафа Шольца.

"Что нас всех очень впечатляет, так это решимость и мужество украинцев, то, как они защищают свою свободу. Германия будет поддерживать их в этом - так сильно и так долго, как это необходимо ", - сказал Шольц в видеообращении в годовщину российского вторжения

По его слом, немецкая помощь Украине в виде финансовой и гуманитарной поддержки, а также оружия на данный момент составила более 14 млрд евро

По словам канцлера, правительство Германии сделает все возможное, "чтобы не было эскалации войны между Россией и НАТО".

Напомним, большинство граждан стран Европейского Союза (61%) считают, что Украина победит в войне с Россией. При этом 55% немцев уверены в победе Украины.

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