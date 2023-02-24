Шольц пообещал Украине максимальную поддержку Германии, пока это будет необходимо
Германия уже оказала помощь 14 млрд евро и будет поддерживать Украину настолько сильно и долго, насколько это будет необходимо.
Об этом з сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение канцлера Германии Олафа Шольца.
"Что нас всех очень впечатляет, так это решимость и мужество украинцев, то, как они защищают свою свободу. Германия будет поддерживать их в этом - так сильно и так долго, как это необходимо ", - сказал Шольц в видеообращении в годовщину российского вторжения
По его слом, немецкая помощь Украине в виде финансовой и гуманитарной поддержки, а также оружия на данный момент составила более 14 млрд евро
По словам канцлера, правительство Германии сделает все возможное, "чтобы не было эскалации войны между Россией и НАТО".
Seit einem Jahr führt Russland einen unerbittlichen Angriffskrieg gegen die #Ukraine. steht fest an Seite der – auch in Zukunft. Je früher Putin einsieht, dass er sein imperialistisches Ziel nicht erreichen wird, desto größer die Chance auf ein Kriegsende. #KanzlerKompakt pic.twitter.com/T68jGEjXoQ— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 24, 2023
Напомним, большинство граждан стран Европейского Союза (61%) считают, что Украина победит в войне с Россией. При этом 55% немцев уверены в победе Украины.