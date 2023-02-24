Канада передаст Украине еще четыре танка Leopard 2

В пятницу, 24 февраля, Канада объявила о передаче Украине еще четырех танков Leopard 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

"Также Канада передаст Украине одну бронированную эвакуационную машину и пять тысяч боеприпасов", - говорится в заявлении.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины получат от Канады еще 4 танка Leopard 2.

Напомним, что Канада объявила в пятницу о предоставлении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности на 32 млн долларов.

Ранее мы писали, что 4 февраля Канада направила Украине первый танк Leopard 2. Бронированную машину отправили в Европу самолетом.

Ранее сообщалось, что Канада предоставит украинским защитникам четыре танка Leopard 2 в рамках военной помощи.

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