США в годовщину вторжения объявили о новой помощи Украине и санкциях против Кремля

Сегодня, в годовщину российского вторжения, Соединенные Штаты объявили о ряде дополнительных мер, направленных на продолжение оказания Украине необходимой поддержки и привлечения России к ответственности за ее агрессивную войну.

Поддержка Украины

Предоставление дополнительной помощи в сфере безопасности для Украины. Сегодня Министерство обороны объявило о дополнительном пакете в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Поставки включают несколько новых беспилотных авиационных систем, оборудование для противодействия беспилотным авиационным системам (C-UAS) для усиления противовоздушной обороны Украины, а также оборудование для обнаружения средств радиоэлектронной борьбы.

В пакет также входит большое количество боеприпасов для 155-мм артиллерийских систем и высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), доказавших свою эффективность на поле боя, а также оборудование для разминирования и средства обеспечения защищенной связи.

Оказание необходимой экономической поддержки. На этой неделе США начали выделять грантовое финансирование в размере 9,9 млрд долларов, чтобы помочь Украине удовлетворить насущные потребности своих граждан, включая здравоохранение, образование и службы экстренной помощи. Эта бюджетная поддержка выплачивается через механизм Всемирного банка.

"Продолжающаяся экономическая помощь США помогла сплотить других международных доноров, включая обязательства Европейской комиссии, Японии, Канады и Великобритании до 2023 года, чтобы предоставить Украине необходимую экономическую помощь. "Большая семерка" увеличила свои обязательства по бюджетной и экономической поддержке Украины до 39 миллиардов долларов на 2023 год", - говорится в сообщении.

Укрепление энергетической инфраструктуры Украины. Соединенные Штаты готовятся доставить в Украину к началу марта третью партию важного оборудования для электросетей Министерства энергетики. Поставка будет включать в себя несколько мобильных генераторов для обеспечения резервного питания. Эта поставка последовала за недавней поставкой USAID мобильной турбинной электростанции, работающей на природном газе, которая может генерировать достаточно электроэнергии, чтобы обеспечивать энергией не менее 100 тысяч украинских домов.

Администрация Байдена также планирует предоставить Украине до 250 млн долларов в виде экстренной энергетической помощи, чтобы помочь Украине еще больше укрепить свою энергосистему перед лицом атак России.

Возложение экономических издержек на Россию

Меры G7. Лидеры G7 сегодня объявят о новом наборе экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее войну против Украины. Чтобы противостоять попыткам России обойти меры G7, лидеры поддержат создание Механизма координации правоприменения, председателем которого в первый год будут Соединенные Штаты.

Чтобы гарантировать, что Россия заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины, страны "Большой семерки" продолжат заморозку активов российского правительства до тех пор, пока не будет найдено решение, касающееся нарушения Россией суверенитета и целостности Украины.

Также будут одобрены новые обязательства по введению мер экономического давления на энергетический, добывающий, финансовый и оборонно-промышленный секторы России.

Введение обширных санкций в отношении экономики России. Сегодня, в координации с партнерами и союзниками по G7, Министерство финансов и Государственный департамент США введут широкомасштабные санкции против ключевых секторов, приносящих доход, чтобы еще больше ухудшить состояние экономики России и уменьшить ее способность вести войну против Украины.

Санкции будут введены в отношении более 200 физических и юридических лиц, как российских, так и третьих стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые поддерживают военные действия России.

"В рамках этого объявления мы нанесем удары по десятку российских финансовых учреждений вместе с союзниками и партнерами, а также по российским официальным и доверенным лицам, незаконно действующими против Украины. Мы наложим санкции на дополнительных субъектов, связанных с российской оборонной и технологической промышленностью, включая тех, кто несет ответственность за пополнение российских запасов подсанкционных товаров или позволяет России уклоняться от санкций", - говорится в сообщении.

Ограничение экспорта в Россию. Сегодня Министерство торговли предпримет несколько действий по экспортному контролю, включив около 90 компаний из России и третьих стран, в том числе в Китае среди других стран, в список организаций за участие в уклонении от санкций и деятельности в поддержку российского военного сектора.

Эти меры запрещают компаниям покупать товары, такие как полупроводники, независимо от того, произведены ли они в США или с использованием определенных американских технологий или программного обеспечения за границей. Министерство торговли также примет меры вместе с партнерами и союзниками по G7, чтобы согласовать меры в отношении промышленного оборудования, предметов роскоши и других предметов, а также ввести новые ограничения, чтобы предотвратить попадание компонентов, обнаруженных в иранских беспилотниках, на поле боя в Украине.

Повышение тарифов на российские товары. Сегодня президент США подпишет указ о повышении тарифов на некоторые российские товары, импортируемые в Соединенные Штаты. Эти меры направлены на борьбу с ключевыми российскими товарами, приносящими доход Кремлю, и в то же время снижают зависимость США от России. Эти меры тщательно откалиброваны таким образом, чтобы наложить издержки на Россию и минимизировать издержки для потребителей в США. Сегодняшние действия приведут к повышению тарифов на более чем 100 российских металлов, полезных ископаемых и химических продуктов на сумму примерно 2,8 млрд долларов для России. Это также значительно повысит затраты на алюминий, выплавленный или отлитый в России, для выхода на рынок США.

"Эти санкции, экспортный контроль и тарифы являются частью наших постоянных усилий по наложению на Россию значительных дополнительных экономических издержек. Мы будем продолжать работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы использовать все доступные нам экономические инструменты, чтобы подорвать способность России вести войну и со временем привести к деградации ее экономики", - говорится в сообщении.