ua ru
Пт, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Канада выделила новый пакет помощи Украине в размере 32 млн долларов

Новина українською →
Пятница 24 февраля 2023 16:01
Канада выделила новый пакет помощи Украине в размере 32 млн долларов Фото: глава МИД Канады Мелани Жоли (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Канада объявила в пятницу о предоставлении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности на 32 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Канады Мелани Жоли.

"Канада твердо привержена делу поддержки безопасности и устойчивости Украины, а также привлечению России к ответственности за ее преступления и преступления", - говорится в сообщении.

Пакет помощи содержит следующее:

  • 7,5 млн долларов на разминирование;
  • более 13 миллионов долларов на усилия по обеспечению подотчетности, в том числе на борьбу с сексуальным насилием в условиях войны;
  • более 12 миллионов долларов в противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.

"Канада рада сообщить, что она присоединилась к Консультативной группе по расследованию преступлений для Украины (ACA) вместе с Соединенными Штатами, Великобританией и Европейским союзом. ACA будет непосредственно поддерживать усилия подразделений по расследованию военных преступлений Офисом генеральной прокуратуры Украины по документированию, сохранению и анализу доказательств и других преступлений, совершенных в Украине, для привлечения виновных к ответственности", - добавила Мелони.

Напомним, что ранее Канада выделила более 21 млн. канадских долларов (более 16 млн. долларов США) на реализацию шести проектов в Украине.

Украина предложила Канаде присоединиться к авиационной коалиции, которую хотят создать по аналогу танковой.

В Канаде правительству рекомендовали применять юридические механизмы, позволяющие конфисковывать средства попавших под санкции средства РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Канада Война в Украине
NEWS
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны