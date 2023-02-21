Атаки сотнями самолетов не будет: в ВСУ успокоили украинцев накануне 24 февраля

Массированной атаки сотнями самолетов российскими войсками на годовщину вторжения не будет. Ведь врагу просто так не удастся "прогуляться" по воздушному пространству Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Многие эксперты говорят о каких-то сотнях самолетов. Ну не будет такого. Так никто не воюет, это не Вторая мировая война", - говорит Игнат.

В свою очередь он объясняет, что 40 российских аэродромов расположены на разном расстоянии от границы с Украиной, а та группировка авиации врага, которая находилась на аэродромах в начале агрессии, примерно в том же количестве остается, а утраченную технику дополняют.

"Поэтому если говорить о массированной атаке на Киев сотнями самолетов, то этого не будет", - заявил Игнат.

Он объясняет, что украинская противовоздушная оборона усилена современными западными комплексами.

"ПВО усиливается и легкой прогулки в украинском небе никто не даст", - добавил Игнат.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на западную разведку, что Россия накапливает самолеты вблизи границы с Украиной.

Впрочем, в Воздушных силах ВСУ опровергли эту информацию.

Добавим, что украинские военные не исключают возможные провокации на годовщину вторжения, но добавляют, что Воздушные силы находятся в состоянии круглосуточной готовности и готовы к подобным действиям врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.