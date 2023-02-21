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Атаки сотнями самолетов не будет: в ВСУ успокоили украинцев накануне 24 февраля

Новина українською →
Киев, Вторник 21 февраля 2023 15:29
Атаки сотнями самолетов не будет: в ВСУ успокоили украинцев накануне 24 февраля Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Мария Кучерявец

Массированной атаки сотнями самолетов российскими войсками на годовщину вторжения не будет. Ведь врагу просто так не удастся "прогуляться" по воздушному пространству Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Многие эксперты говорят о каких-то сотнях самолетов. Ну не будет такого. Так никто не воюет, это не Вторая мировая война", - говорит Игнат.

В свою очередь он объясняет, что 40 российских аэродромов расположены на разном расстоянии от границы с Украиной, а та группировка авиации врага, которая находилась на аэродромах в начале агрессии, примерно в том же количестве остается, а утраченную технику дополняют.

"Поэтому если говорить о массированной атаке на Киев сотнями самолетов, то этого не будет", - заявил Игнат.

Он объясняет, что украинская противовоздушная оборона усилена современными западными комплексами.

"ПВО усиливается и легкой прогулки в украинском небе никто не даст", - добавил Игнат.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на западную разведку, что Россия накапливает самолеты вблизи границы с Украиной.

Впрочем, в Воздушных силах ВСУ опровергли эту информацию.

Добавим, что украинские военные не исключают возможные провокации на годовщину вторжения, но добавляют, что Воздушные силы находятся в состоянии круглосуточной готовности и готовы к подобным действиям врага.

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