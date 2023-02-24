Польша готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16
Польша готова проводить учения украинских пилотов на истребителях F-16 в своей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы готовы проводить такие учения на истребителях F-16 в Польше", - сказал он.
При этом Моравецкий подчеркнул, что это решение должно быть согласовано в рамках более широкой коалиции.
Он также подчеркнул, что "очень важно, чтобы украинское небо было наконец безопасным".
Напомним, президент Польши Андрей Дуда объяснил, в чем сложность передачи Украине истребителей F16.
РБК-Украина также сообщало, что Польша готова передать Украине свои самолеты F-16, но только в координации с НАТО. В рамках коалиции страна также может передать Украине истребители МиГ-29.
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