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Польша готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16

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Киев, Пятница 24 февраля 2023 15:19
Польша готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16 Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Польша готова проводить учения украинских пилотов на истребителях F-16 в своей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы готовы проводить такие учения на истребителях F-16 в Польше", - сказал он.

При этом Моравецкий подчеркнул, что это решение должно быть согласовано в рамках более широкой коалиции.

Он также подчеркнул, что "очень важно, чтобы украинское небо было наконец безопасным".

Напомним, президент Польши Андрей Дуда объяснил, в чем сложность передачи Украине истребителей F16.

РБК-Украина также сообщало, что Польша готова передать Украине свои самолеты F-16, но только в координации с НАТО. В рамках коалиции страна также может передать Украине истребители МиГ-29.

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