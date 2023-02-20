Байден в Киеве. Все подробности исторического визита

Президент США Джо Байден посетил Украину 20 февраля. Американский лидер прогулялся Киевом под звуки сирен, встретился с президентом Владимиром Зеленским и сделал ряд важных заявлений о поддержке Украины в канун годовщины полномасштабного российского вторжения.

Президент США в Киеве

Первые фото Джо Байдена опубликовали сегодня утром очевидцы с Михайловской площади еще до официального подтверждения его визита.

На кадрах было видно, что американский президент прошелся по Михайловской площали вместе с главой Украины Владимиром Зеленским и почтил память погибших украинских героев.

Как раз в это время по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Вскоре приезд лидера США в Украину подтвердил и Зеленский, опубликовав совместное фото.

"Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это очень важное проявление поддержки для всех украинцев", - написал украинский президент.

В Мариинском дворце Джо Байден поприветствовал первую леди Елену Зеленскую, а также встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром обороны Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Главные заявления Байдена

Глава США в Киеве сделал ряд заявлений о поддержке Украины и новых поставках вооружений:

Байден объявил о новом пакете военной помощи на 2,5 млрд долларов. Он будет включать в себя боеприпасы и средства для защиты неба над Украиной.

Кроме того, на этой неделе будут введены новые санкции против российских элит и компаний.

Американский президент рассказал, что прибыл в Киев, чтобы заверить в "непреклонной преданности демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины".

По словам Джо Байдена, российский диктатор Путин развязав войну считал, что Украина слаба, а Запад поделен, однако ошибся.

"За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину посредством беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержки, и эта поддержка будет продолжаться", - заявил глава Белого дома.

Президент США отметил, что Украине предстоят еще тяжелые дни, недели и годы, а цель Путина - "стереть Украину с карты". Однако военная кампания Путина проваливается, а экономика РФ изолирована и падает.

Фото: встреча Зеленского и Байдена (Виталий Носач, РБК-Украина)

Зеленский о визите Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приезд лидера США является самым важным за всю историю отношений между двумя странами.

Он назвал переговоры плодотворными и "очень решающими", а результат встречи обязательно отразится на поле боя.

Зеленский рассказал, что во время встречи с главой Белого дома обсудили "вопрос дальнобойного оружия и оружия, которое еще может поставляться в Украину". При этом президент Украины подчеркнул, что у "российских попыток реванша не будет шанса".

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе в Нью-Йорке Украина совместно с США и еще 60 странами внесет на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию в поддержку мира.

По его словам, утверждение данной резолюции станет первым мощным свидетельством того, что террористические силы никогда не сломают цивилизованных правил.

Неожиданный визит

Поездка Джо Байдена в Европу планировалась в канун годовщины полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Было объявлено, что американский президент посетит Польшу 20-22 февраля, где выступит с заявлением, посвященным годовщине войны.

На фоне этого возникли слухи, что Байден может встретиться с Зеленским на территории Польши. Также обсуждался и его возможный визит в Украину.

Однако в СМИ появилась информация, что в Белом доме посчитали поездку слишком опасной, поэтому исключили такую возможность.

До последнего план визита держался в секрете, но подготовка велась более месяца. Рассматривались варианты встречи президентов Украины и США на границе с Польшей или во Львове. При этом, сам Байден настаивал на поездке именно в Киев.

По данным СNN, самолет Байдена вылетел с авиабазы Эндрюс в США в 04:15 19 февраля по местному времени.

В пути его сопровождало ограниченное число чиновников, включая советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

Президент США прибыл в Польшу, а затем на поезде 20 февраля приехал в столицу Украины.

Перекрытые улицы и интрига от МИД

Хотя визит Байдена не был анонсирован, подготовка к нему была заметна с самого утра.

В Киеве сегодня перекрыли центр города для автомобилей. Также движение транспорта было ограничено вблизи посольства США. Официальной причиной называли приезд официальных иностранных делегаций ко Дню чествования Героев Небесной Сотни.

Кроме того, за несколько часов до приезда Байдена в украинском МИД заявили, что подготовили "сюрприз" для украинцев и сообщили о приезде "главных партнеров" в Киев. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня отменил запланированную поездку в Брюссель на встречу с европейскими министрами иностранных дел.

Первый президент США в Украине за 15 лет

Сегодняшний приезд Джо Байдена - это первый визит президента США в Украину с 2008 года.

В прошлый раз американский лидер приезжал в Киев в 15 лет назад. Тогда это был Джордж Буш-мдладший. После чего ни Барак Обама за две свои каденции, ни Дональд Трамп не посещали нашу страну.

При этом Джо Байден приезжал в Украину 6 раз, но в статусе вице-президента при Бараке Обаме. Он был в Киеве в январе 2017-го, в 2015-м и трижды в 2014 году.