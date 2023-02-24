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Премьер Польши приехал в Киев в годовщину вторжения России

Новина українською →
Киев, Пятница 24 февраля 2023 11:12
Премьер Польши приехал в Киев в годовщину вторжения России Фото: Матеуш Моравецкий и Денис Шмыгаль (twitter.com/PiotrMuller)
Автор: Елизавета Драбкина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал с визитом в Киев в годовщину полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP1 и спикера польского правительства Пьотра Мюллера.

"Через год после начала военных действий России премьер-министр Моравецкий приехал в Киев, чтобы дать четкий и ощутимый сигнал о продолжении поддержки в защите Украины от России", - написал Мюллер.

Моравецкий уже встретился с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. Они возложили венки к Стене памяти погибших в центре Киева.

Секретарь правящей партии "Право и справедливость" Кшиштоф Соболевский сообщил, что Моравецкий, вероятно, примет участие в заседании Верховной Рады.

Он также отметил, что премьер поехал в Киев с посланием поддержки и информацией после визита президента США Джо Байдена в Варшаву.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина должна победить в войне с Россией, чтобы воцарился продолжительный мир.

К тому же, Моравецкий призвал страны Западной Европы быстрее передавать Украине военную технику.

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