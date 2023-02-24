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Пентагон объявил о военной помощи Украине на 2 млрд долларов: что туда войдет

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Пятница 24 февраля 2023 12:19
Пентагон объявил о военной помощи Украине на 2 млрд долларов: что туда войдет Фото: Пентагон объявил военную помощь Украине на 2 млрд долларов (US Department of Defense)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2 млрд долларов. Это поможет усилить противовоздушную оборону страны и способность наших воинов отражать российскую агрессию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Что будет включать в себя новый пакет военной помощи США:

  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
  • боеприпасы для ракетных систем с лазерной наводкой;
  • беспилотный авиационный комплекс CyberLux K8;
  • ПТРК Switchblade 600;
  • ПТРК Altius-600 UAS;
  • БПЛА Jump 20;
  • средства противодействия БПЛА и выявление средств радиоэлектронной борьбы;
  • средства разминирования;
  • оборудование для обеспечения защищенной связи;
  • финансирование обучения, технического обслуживания и содержания.

Как пишет The New York Times, в отличие от предыдущих поставок, эти вооружения и боеприпасы не будут предоставлены со складов Минобороны США. Вместо этого Вашингтон будет покупать их у производителей.

"Сегодняшняя торжественная годовщина - это возможность для всех, кто верит в свободу, правила и суверенитет, подтвердить нашу приверженность долгосрочной поддержке храбрых защитников Украины - и напомнить, что ставки в российской войне простираются далеко за пределы Украины", - заявил министр обороны США Ллойд Остин.

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