Блинкен в годовщину вторжения: эта война уничтожила репутацию РФ и разрушила ее экономику

США в годовщину российского вторжения заверили, что поддержка Украины не ослабнет. В то же время в Вашингтоне считают, что война в Украине уничтожили экономику России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Он отметил, что решение российского диктатора Владимира Путина начать войну заставило миллионы людей покинуть свои дома, обострило продовольственный кризис, дестабилизировало энергетические рынки и подорвало международный мир.

"Эта война уничтожила международную репутацию России, оставила Россию ослабленной и изолированной и разрушила ее экономику. Эта война является попыткой захватить территорию Украины и воспрепятствовать ее независимому, демократическому пути", - заявил Блинкен.

По его мнению, Украина смогла за этот год сплотить вокруг себя мир. Блинкен заверил, что США решительно поддерживают Украину и будут продолжать это делать, "пока суверенитет Украины не будет уважаться, а народ Украины сможет творить свое избранное демократическое будущее в условиях свободы и мира".

Напомним, США в годовщину вторжения объявили о новом пакете военной помощи в 2 млрд долларов.

Кроме того, США и G7 планируют сегодня ужесточить санкции против России, в том числе запретить экспорт некоторых товаров.

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