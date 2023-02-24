ua ru
Пт, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США расширили санкции против РФ и внесли в "черный список" более 60 компаний

Новина українською →
Пятница 24 февраля 2023 16:15
США расширили санкции против РФ и внесли в "черный список" более 60 компаний Фото: США расширили санкции против РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 24 февраля, Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минфина США.

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) предпринимает серьезные действия, чтобы снизить способность России продолжать свою жестокую войну и получать используемые ресурсы, чтобы поддерживать ее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под ограничения попали 22 физических и 83 юридических лица.

"Россия ищет способы уклониться от санкций и экспортного контроля, правительство США наращивает усилия по противодействию такому уклонению по всему миру. Сегодняшние санкции включают более 30 человек и компаний из третьих стран, связанных с усилиями России по уклонению от санкций, в том числе незаконным оборотом оружия и незаконным финансированием", - заявили в Минфине США.

Под ограничения попали следующие организации:

  • Московский кредитный банк;
  • Коммерческий банк Ланта Банк;
  • Металлинвестбанк;
  • Новосибирский социальный коммерческий банк;
  • Банк Санкт-Петербург;
  • Банк "Приморье";
  • "СДМ-Банк";
  • "Уральский банк реконструкции и развития";
  • Банк Зенит;
  • Банк Уралсиб.

России помогали обходить санкции граждане Швейцарии, Германии, Италии, компании из Болгарии и Мальты. Санкции коснулись предприятий металлургического сектора и горной промышленности РФ и предприятий ВПК России. Также США ввели санкции против ЧВК "Редут", вооруженного формирования "ДНР" под названием "Спарта".

Под новые санкции США попали 10 российских министров, включая главу Минэнерго Шульгинова и министра культуры Любимову, министра спорта Матыцына, министра труда Котякова, вице-премьера РФ Голикову и главу МЧС Куренкова. США ввели санкции против российской пропагандистки Скабеевой Ольги Владимировны.

Экспортные ограничения

Министерство торговли США расширяет санкции против РФ и Белоруссии, в том числе вводит экспортные ограничения.

"Министерство торговли расширяет и усиливает существующие санкции против России и Белоруссии, включая сферу действия правил экспортного контроля за российским и белорусским секторами промышленности, и санкции в отношении предметов роскоши", - отмечается в документе.

Минторг США внес в свой черный список 76 организаций из РФ. Среди предприятий и организаций в черном списке - фонд "Сколково", Сколковский институт науки и технологий ("Сколтех"), Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, следует из документа.

Ведомство также усилило экспортные ограничения по Ирану из-за поставок дронов РФ. Как отмечается в документе, по Ирану вводятся новые меры экспортного контроля в связи с поставками РФ беспилотников для использования в Украине. В минторге США отметили, что это противоречит интересам США в сфере национальной безопасности и международной политики.

Ранее сообщалось, что новые санкции, которые планируют ввести на этой неделе США, затронут около 200 российских юридических и физических лиц.

Также отмечалось, что США и союзники планируют уже в ближайшие дни утвердить новые санкции против России. Они будут направлены на товары двойного назначения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Санкции против России Война в Украине
NEWS
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны