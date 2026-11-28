Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

"Президент хочет, чтобы он (Крымский мост - ред.) был полностью уничтожен", - сообщил источник издания.

В ночь на 18 ноября ракетная бригада Военно-морских сил Украины, вооруженная ракетами "Нептун", вывела мобильные пусковые установки на заранее подготовленные позиции вдоль южного побережья Украины.

По словам источника, тогда военные выпустили значительное количество "Нептун". Сразу после запуска бригада начала сворачивать комплексы во избежание российского поражения.

В течение нескольких часов после этого по мосту также избивались военнослужащие других подразделений ВСУ.

Приблизительно в два часа ночи бригада, которая била "Нептунами", узнала, что часть дорожного полотна моста и одна из опорных арок обрушились.

"Конечно, мы выпили немного пива", - рассказал один из планировщиков операции, вспоминая момент, когда его собратья узнали о нанесенных повреждениях.

В то же время, поскольку целью ракет был железнодорожный пролет, на следующую ночь ракетная бригада нанесла повторный удар, еще больше повредив железнодорожную часть моста.

Лишь после второго ракетного удара военные узнали, что приказ об этой атаке отдал лично президент.