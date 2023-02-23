ua ru
Чт, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Генштабе оценили угрозу наступления с территории Беларуси 24 февраля

Новина українською →
Четверг 23 февраля 2023 16:44
В Генштабе оценили угрозу наступления с территории Беларуси 24 февраля Фото: Алексей Громов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В настоящее время в Беларуси не фиксируют ударную группировку, которая могла бы проводить наступление на территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова на брифинге.

"Это (24 февраля - ред.) будет очередной день нашего противостояния врагу", - сказал он.

По его словам, Главное управление разведки не подтверждает возможность наступления с Беларуси в пятницу, 24 февраля. К тому же, в настоящее время группировка войск так называемого "Союзного государства" не соответствует параметрам ударной группировки, которая будет проводить наступление.

Громов также сообщил, что в настоящее время в акватории Черного моря нет кораблей носителей ракетного вооружения. Кроме того, самолеты авиации противника находятся на аэродромах базирования.

"Загружены ли на них ракеты я сказать не могу, но не исключаем ничего", - добавил он.

Как сообщалось ранее, ситуация на украинско-белорусской границе остается полностью контролируемой.

При этом, как сообщала украинская разведка, Россия продолжает давить на Беларусь по поводу войны против Украины. Однако Беларусь пытается воздержаться прямого участия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Война России против Украины
NEWS
Генассамблея ООН начала заседание по украинской формуле мира (трансляция)
Генассамблея ООН начала заседание по украинской формуле мира (трансляция)
DAILY
Три месяца после деоккупации. Как Россия мстит Херсону за свободу и уничтожает город
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Три месяца после деоккупации. Как Россия мстит Херсону за свободу и уничтожает город