Выступление Путина было бессодержательным, - аналитики ISW
В обращении президента России Владимира Путина к Федеральному собранию России не были сформулированы конкретные цели или намерения войны в Украине, а вместо этого были усилены несколько давних риторических линий, направленных на то, чтобы выиграть Путину больше места и времени для затяжной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Речь Путина заметно повторила несколько давних российских информационных операций, касающихся оправдания войны, и не изменила риторическую позицию России в отношении войны.
"Путин мог бы использовать это событие, чтобы сформулировать новые цели и средства их достижения, например, объявить еще одну формальную волну частичной мобилизации, назвать "спецоперацию" войной или предпринять дополнительные шаги по мобилизации российского ОПК. Вместо этого Путин сказал очень мало по существу", - пишут аналитики.
По их мнению, заявление Путина о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) привлекло больше внимания, чем относительно шаблонное содержание остальной части выступления.
Ближе к концу своего выступления Путин заявил, что коллективный Запад использовал СНВ, чтобы попытаться нанести России стратегическое поражение, поэтому Россия приостанавливает свое участие в договоре, хотя Путин подчеркнул, что приостановка не является полным выходом. Путин призвал Минобороны России и Росатом обеспечить готовность к испытаниям ядерного оружия.
"Путин сделал это заявление для того, чтобы вновь ввести ядерную риторику в информационное пространство, тем самым отвлечь от бессодержательности остальной части своего выступления", - считают эксперты.
Кроме того, многие российские блогеры осудили неспособность Путина использовать свою речь для выдвижения новых целей войны, изложения новых мер поддержки войны или привлечения российских властей к ответственности за их многочисленные военные неудачи.
Они раскритиковали выступление Путина как шаблонное и без каких-либо значимых действий. Игорь Гиркин, в частности, утверждал, что Путин не сказал ничего значимого в течение 40 минут, были опущены военные поражения России, военные неудачи и экономический спад. Путин не смог привлечь к ответственности российских чиновников.
Гиркин также выразил разочарование в связи с тем, что Путин не использовал обращение для официального признания войны, объявления следующих целей или противодействия западным санкциям.
Один из блогеров заявил, что приостановка участия России в СНВ политически символична, но пожаловался, что приостановка не улучшит ситуацию России на поле боя, вместо этого призвав Россию воспрепятствовать поставкам западной военной помощи Украине.
Другой блогер сравнил Путина с трупом и повторил многие жалобы Гиркина на ответственность и действия.
Российские военкоры отметили необходимость решительных действий и призвали Россию способствовать росту и продвижению военачальников, доказавших свою историю решительных действий на поле боя.
Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин утверждал, что не смотрел выступление Путина в прямом эфире, потому что был слишком занят снабжением боеприпасами, необходимыми для продолжения эффективных боевых действий.
Другие ключевые выводы аналитиков ISW
- Зарубежные журналисты получили засекреченный стратегический документ Кремля на 2021 год о восстановлении сюзеренитета России над Беларусью через Союзное государство к 2030 году.
- Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и директор канцелярии Центральной комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Ван И встретились 21 февраля в Москве, чтобы обсудить углубление сотрудничества.
- The Financial Times сообщила, что международные компании Пригожина продолжают получать сотни миллионов долларов прибыли, несмотря на давние западные санкции.
- Российские войска продолжали проводить ограниченные наземные атаки северо-западнее Сватово и в районе Кременной. Сообщается, что украинские силы провели ограниченную контратаку возле Кременной.
- Российские войска продолжали наращивать тактические успехи в районе Бахмута и продолжали наземные атаки в районе Авдеевки.
- Украинские официальные лица сообщили, что российские войска продолжают укреплять и строить укрепления в тыловых районах на юге Украины.
- Кремль может направлять программы патронажа между российскими регионами и оккупированной украинской территорией для содействия социально-экономическому восстановлению и развитию инфраструктуры.
- Президент России Владимир Путин еще больше расширил нереалистичные обещания льгот для российских солдат в своем обращении к Федеральному собранию России.
Напомним, что Путин в обращении заявил, кроме прочего, что Россия приостанавливает действие основополагающего договора с США о взаимном контроле над ядерным оружием - Договора о стратегических наступательных вооружениях.
Несмотря на "непонятное" решение российского президента Владимира Путина приостановить действие договора о контроле над ядерным вооружением, позиция США остается неизменной.
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