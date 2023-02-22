Не мирный план. Китай опубликует "документ с позицией" по Украине в ближайшие дни

Китай, вероятно, в течение нескольких дней опубликует "документ с изложением позиции" по Украине, который "будет отражать последовательную позицию Пекина по этому вопросу".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters , об этом заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Он подчеркнул, что Китай "никогда не называл документ мирный планом".

"Это документ с изложением позиции. Мы будем и впредь подчеркивать важность уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран. Мы подчеркиваем, что страны должны учитывать интересы безопасности друг друга", - заявил дипломат.

По его словам, в документе Пекин "призывает к миру, диалогу и урегулированию".

Генеральная Ассамблея ООН должна проголосовать на этой неделе по проекту резолюции, в котором подчеркивается необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мир в соответствии с учредительным Уставом Организации Объединенных Наций.

В проекте текста Генеральная Ассамблея снова потребует от Москвы вывести свои войска и призовет к прекращению боевых действий. Резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательной силы, но имеют политический вес.

Мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлом году, предусматривает восстановление территориальной целостности и подтверждение ее Россией в соответствии с Уставом ООН, который, по словам Зеленского, не подлежит переговорам.

Он также требует вывода российских войск и прекращения боевых действий.

Союзник России Беларусь во вторник предложила поправки к проекту резолюции ООН, увиденные Reuters, в том числе предотвращение дальнейшей эскалации конфликта путем снабжения сторон летальным оружием. Дипломаты говорят, что они вряд ли пройдут.

Напомним, советник китайского лидера Ван I на Мюнхенской конференции по безопасности анонсировал "мирный план" Китая для Украины, но не раскрыл подробности.

Позже глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что, несмотря на любой предложенный план, Украина продолжит бороться за свою свободу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Китай пока не предоставил ни одного официального документа по так называемому "мирному плану". Поэтому Украина рассчитывает на поддержку собственной "формулы мира".

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