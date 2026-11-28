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Голодомор 1932-1933 годов стал одним из самых масштабных преступлений советской власти против украинцев. Москва не только изымала зерно, но и блокировала целые села и ограничивала выезд людей, лишая их возможности спастись.

РБК-Украина расспросило старшего научного сотрудника Национального музея Голодомора-геноцида Андрея Козицкого о том, как менялась риторика Кремля, почему мир не остановил Голодомор и как его последствия влияют на украинцев сегодня.

Доказательства геноцида: как советская власть целенаправленно уничтожала украинцев

– Какие решения советской власти доказывают, что Голодомор 1932-1933 годов был именно геноцидом украинцев?

– Еще в 2009-10 годах, когда СБУ расследовала дело геноцида, следователи собрали около 80 постановлений и решений высших органов власти СССР и УССР, которые свидетельствовали, что определенные действия Кремля сознательно усиливали голод в Украине в 1932-1933 годах.

Эти решения применяли исключительно к Украине и населенным украинцами районам Северного Кавказа, особенно Кубани, в то же время для других регионов подобных распоряжений не было.

Одним из основных тезисов тех, кто отрицает Голодомор, является то, что, мол, в других регионах СССР тоже был голод и страдали все одинаково. Однако упомянутые постановления показывают, что советская власть ставила целью целенаправленно преследовать украинцев и создать условия, которые приводили бы к их вымиранию.

А это, согласно определению международной Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, называется геноцидом.

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В постановлении ЦК Всесоюзной коммунистической партии большевиков и Совета народных комиссаров СССР "О хлебозаготовках в Украине, на Северном Кавказе и в Западной области" от 14 декабря 1932 года упоминается, что нужно не только завершить сбор хлеба, но и "очистить" партийные и советские организации от "петлюровских" и других "буржуазно-националистических элементов".

Этим же постановлением предписано выселить в северные области СССР станицу Полтавскую, что на Кубани.

Постановление четко связывает организацию Голодомора с национальной составляющей – украинцев нужно наказать голодом и одновременно убрать с украинских земель "петлюровцев" и "националистов".

Старший научный сотрудник Национального музея Голодомора-геноцида Андрей Козицкий (фото clio.lnu.edu ua)

– Удалось ли советской власти достичь политических целей?

– Конечной целью Сталина и его приспешников была ликвидация не всех украинцев, потому что мы слишком многочисленный народ, чтобы нас уничтожить геноцидом, а именно истребление ведущего слоя украинцев – тех, кто мог организовать обретение Украиной независимости от СССР. На это обратил внимание еще сам создатель термина геноцид американский юрист еврейского происхождения Рафаэль Лемкин.

Поэтому в краткосрочной перспективе большевики своего добились – в середине прошлого века затормозили путь Украины к независимости. Но в конце концов мы все-таки ее обрели. Хотя и сейчас вынуждены бороться с тем же врагом, который пытался ликвидировать нас как нацию.

– В чем проявлялось отличие политики Москвы в отношении Украины и других регионов СССР во время Голодомора?

– 6 декабря 1932 года Влас Чубарь и Станислав Косиор подписали совместное постановление Совета народных комиссаров УССР и Центрального комитета КП(б)У "О занесении на "черную доску" сел, злостно саботирующих хлебозаготовки".

Эти села блокировали: из них вывозили весь хлеб, все товары, а людям запрещали выезжать. В постановлении упоминались шесть украинских сел, впоследствии счет наказанных таким способом населенных пунктов пошел на сотни.

При этом применение практики "черных досок" в других регионах Советского Союза нигде не имело таких масштабов, как в Украине и населенных украинцами районах Северного Кавказа. Это доказывает особое отношение Кремля к Украине.

Во время Голодомора украинцам запрещали покидать территорию УССР. Возникает вопрос: если голод был везде в СССР одинаковый, почему нельзя было выехать в Беларусь или Россию? Так же блокировали районы Северного Кавказа. Именно украинцы должны были стать жертвами геноцида, потому что на наших территориях Москва умышленно усиливала голод.

– Какие современные оценки количества жертв Голодомора? Почему еще несколько лет назад называли вдвое выше цифры?

– Во время Голодомора власть не вела реестра смертей, а потом пыталась скрыть реальное количество жертв. Первые цифры жертв были оценочными – они не опирались на документы или статистические исследования.

После провозглашения Независимости Украины открылись архивы и началась работа с документами. В ходе уже упомянутого расследования СБУ преступления геноцида установлено, что погибли от голода по меньшей мере 3 миллиона 941 тысяча жителей Украины.

Эти цифры вызвали критику, потому что количество жертв было определено как результат обычного голода, а не геноцида – из общего количества смертей того периода вычли естественную смертность. Но во время искусственного голода не может быть "естественной" смертности, потому что оккупант делал все, чтобы погибло как можно больше людей.

Евреи при подсчете жертв Холокоста и армяне, исследуя геноцид своего народа в Османской империи, не учитывают естественную смертность, которая, конечно же, присутствовала в обоих этих случаях. Украинцы тоже не должны этого делать.

Точка в дискуссии о количестве жертв не поставлена до сих пор. Но украинцы достигли определенного консенсуса, чтобы во время войны не касаться вопросов, которые российская пропаганда может использовать для дестабилизации ситуации в нашем государстве.

Независимо от того, выше или ниже количество жертв Голодомора, это было сознательное преступление. Коммунистическая империя пыталась ликвидировать основы украинской нации, создать ситуацию, в которой те, кто выжил, предпочли бы перестать считать себя украинцами и, приняв денационализацию, ассимилироваться, превратившись в так называемую "новую историческую общность – советский народ".

То же самое Путин пытается сделать и сейчас. Неоднократно он повторял, что считает украинцев и россиян одним народом. Понятно, что он хочет часть украинцев уничтожить, других заставить эмигрировать, а остальных превратить в россиян. Это ничем не отличается от того, что планировал сделать Сталин.

Последствия Голодомора в 1932-33 годах (фото Getty Images)

От замалчивания Голодомора до отрицания геноцида: как менялась риторика Кремля

– В книге "Большая ложь" вы исследуете отрицание Голодомора, которое продолжается почти столетие. Как менялась эта стратегия: от сокрытия самого факта голода до отрицания его геноцидного характера?

– Во время совершения преступления советская власть выбрала тактику полного замалчивания. Даже в секретной документации не употребляли слово "голод". Этого курса придерживались вплоть до середины 1980-х годов.

Однако, когда украинская диаспора на Западе начала поднимать вопрос Голодомора, появились исследования Роберта Конквеста и Джеймса Мейса, а также была создана международная комиссия юристов, которая должна была изучить причины и обстоятельства голода 1932-1933 годов, СССР в ответ выдвинул версию, которую условно можно назвать "несчастным случаем на производстве".

С конца 1980-х годов в Кремле голод уже не отрицали, но объясняли его фатальным стечением обстоятельств, которое якобы невозможно было предвидеть. Москва также настаивала, что он не имел антиукраинской направленности, ведь "охватил все территории СССР".

– Как Россия использует советские нарративы о Голодоморе сегодня?

– С приходом Путина к власти Россия начала масштабную кампанию отрицания Голодомора как геноцида украинцев. Российские пропагандисты начали говорить о голоде в умышленно издевательской и оскорбительной манере, чтобы вызвать у украинцев дискомфорт и отбить желание ассоциировать себя с его жертвами.

Кремлевская пропаганда убеждает, что главными виновниками голода являются руководители УССР, которые вызвали его своей неумелой деятельностью. Акцентируется внимание на случаях людоедства, создавая впечатление, будто украинцы сами себя истребляли.

Ответственность за голод перекладывают со Сталина и высшего руководства СССР, которые его организовали, на местную советскую власть в Украине.

Особенно возмутительно то, что некоторые современные российские нарративы сформулировал еще лично Сталин. Например, в своем выступлении в январе 1933 года он заявил, что сообщения о голоде в СССР выдумали в США.

Похожий тезис российская пропаганда продвигает и сегодня: мол, украинцы ничего не знали о голоде, пока им о нем не рассказали украинские "фашисты", которые после Второй мировой войны бежали на Запад, "опасаясь наказания за сотрудничество с гитлеровскими оккупантами".

Хлебозаготовки во время Голодомора 1932-33 гг. (фото: wikimedia.org User Bulka UA)

– Как получилось, что в 1934 году советская власть допустила признание массовой смертности в Украине через публикацию статьи Василия Хомяка?

– Это было не официальное признание, а игра спецслужб. Бывший украинский военный Василий Хомяк, который на тот момент уже стал советским агентом, в подпольном издании ОУН "Розбудова нації" в 1934 году опубликовал статью о массовой смертности от голода в советской Украине.

Предполагаю, что писал ее не Хомяк, а московские специалисты по пропаганде, умышленно закладывая в нее определенные манипуляции. Там уже есть "концепция несчастного случая на производстве" и почти ничего не упоминается о хлебозаготовках.

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Из статьи складывается впечатление, что голод стал следствием плохого хозяйствования советских руководителей, а украинцы саботировали выполнение требований власти: отказывались сеять, выращивать урожай, ломали технику. И таким образом голод якобы стал результатом фатального стечения обстоятельств.

На самом деле советская спецслужба хотела, чтобы Хомяк втерся в доверие к украинским националистам за пределами СССР. Статья действительно помогла, тайному агенту ОГПУ поверили, что он патриот Украины. В результате годом позже Хомяк привез с собой на Запад Павла Судоплатова, который потом совершил покушение на руководителя ОУН Евгения Коновальца.

Ставка в игре, которую вела спецслужба, была настолько высокой, что чекисты, махнув рукой на идеологию, позволили опубликовать на Западе статью с признанием факта голода. Однако, повторим, не могли не заложить в нее удобные для себя нарративы.

Сегодня Россия также пытается переложить ответственность на Украину.

Представить агрессию против нас как "гражданскую войну". И тезис их пропаганды "что украинцы сами виноваты" – был озвучен в Кремле еще в начале 1934 года.

Почему мир не остановил Голодомор и что отличает его от других геноцидов

– Можно ли считать, что мир позволил Сталину осуществить Голодомор?

– О Голодоморе в Украине за границей знали. Но мир так же ничего не сделал, чтобы защитить евреев или ромов от геноцида во время Второй мировой, камбоджийцев в 1975-1979 годах, руандийцев в 1994 году, боснийских мусульман в 1995 году.

Только в XXI веке появилась концепция, что международное сообщество имеет право вмешиваться, если где-то есть угроза геноцида. Нынешнюю войну России против Украины можем рассматривать как геноцид, который удалось остановить в значительной степени благодаря помощи союзников. А в 1930-х годах была традиция не вмешиваться.

Особенно поражает один случай. Когда президент США спросил госсекретаря Корделла Халла, правда ли, что миллионы людей в Украине умирают от голода, тот ответил: "Да, но мы никак не можем помочь этим несчастным".

В 1933 году Корделла Халла просили ввести моральное эмбарго на торговлю с СССР, прекратив продавать Москве необходимые для нее товары и технологии.

Такой запрет можно было установить без сложных формальностей, напрямую обратившись к предпринимателям. Однако Вашингтон не прислушался к этим просьбам, а сразу после Голодомора установил с Москвой дипломатические отношения.

Однако уже через пять лет моральное эмбарго США применили против японцев, которые напали на Китай и варварски истребляли там гражданское население.

В 1938 году для Вашингтона выгодно было ослаблять Японию, поэтому США выступили в защиту китайцев. Это прозвучит ужасно, но в 1932-1933 годах никто из западных политиков не намеревался защищать украинцев, потому что не видел в этом необходимости или выгоды.

Другие страны знали, что украинцы в СССР погибают от голода (фото Getty Images)

– Вы исследовали различные геноциды XX века. Что отличает наш Голодомор от трагедий других народов?

– Украинцы – самый многочисленный народ, который в XX веке пережил геноцид. На момент Голодомора в УССР проживало более 30 миллионов украинцев и еще несколько миллионов в Западной Украине и в диаспоре. Все остальные народы, которые пытались уничтожить в прошлом столетии – армяне, евреи, ромы, камбоджийцы, тутси, были значительно менее многочисленными.

Также мы единственный настолько многочисленный народ, который составлял подавляющее большинство в стране, где произошел геноцид. Ведь ромы, евреи, тутси – были нацменьшинствами. Армяне преобладали на территории шести восточных вилайетов Османской империи, но в масштабах всей империи также были в меньшинстве.

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Единственной аналогией могут быть камбоджийцы во время геноцида 1975-1978 годов. Однако подсчеты показывают, что среди нацменьшинств в Камбодже – вьетнамцев, народа тямов и всех остальных – процент жертв существенно выше, чем среди камбоджийцев.

У нас ситуация противоположная. Конечно, во время Голодомора умирали и болгары, немцы, россияне, евреи, которые компактно проживали в сельской местности в определенных регионах Украины, но процент смертности среди украинцев был значительно выше.

Подавляющее большинство этнических групп, переживших геноцид в XX веке, в течение следующих 20-30 лет восстановили свою догеноцидную численность. В 1994 году в Руанде погибло от 600 тысяч до 1 миллиона тутси, но через два десятилетия их проживало там на 15% больше, чем было до геноцида.

Количество жителей Камбоджи за 30 лет после геноцида удвоилось, а если учитывать камбоджийскую диаспору, то выросло даже в 2,2 раза. Численность ромов в Европе за 30 лет после геноцида во время Второй мировой войны увеличилась, по разным оценкам, втрое или даже впятеро.

Казахи восстановили генофонд за 40 лет. Количество армян за столетие, прошедшее после их уничтожения в 1915-1918 годах, увеличилось в 2-2,5 раза, а вот численность украинцев за столетие после геноцида почти не изменилась.

Можем провести параллель разве что с евреями – их численность в мире сейчас тоже примерно такая же, как до 1939 года. Правда, немало представителей этого народа после Второй мировой войны стали активнее ассимилироваться с народами, среди которых они живут, и, возможно, поэтому их количество в мире перестало расти.

От исторической памяти до травмы поколений: как Голодомор влияет на украинцев сегодня

– Наблюдаете ли во время полномасштабной войны усиление интереса среди украинцев к теме Голодомора?

– Без сомнения. Это подтверждают и соцопросы. Подавляющее большинство украинцев сейчас убеждены, что Голодомор был геноцидом. В нашем музее существенно выросло количество посетителей. Люди хотят больше узнать о том, что когда-то Россия пыталась сделать с украинцами.

Думаю, что речь идет об ощущении экзистенциальной угрозы. Украинцев в 1932-1933 годах убивали не из-за их политических убеждений или социального происхождения, а только из-за того, что они потенциально могли добиться выхода Украины из состава СССР и разрушить советское "единство", которое было одним из краеугольных камней кремлевской идеологии.

Так же сейчас каждый украинец может стать жертвой российской агрессии, независимо от своих взглядов и происхождения. Но в 1932-1933 годах нам никто не мог помочь, мы были безоружны, сейчас же имеем армию и союзников. Это не даст Москве повторить геноцид.

Жертв Голодомора ежегодно чествуют в четвертую субботу ноября (фото: Getty Images)

– Достаточно ли Украина сделала, чтобы Голодомор стал частью международной исторической памяти, ведь до сих пор не все страны признали его геноцидом?

– За годы полномасштабной войны количество стран, которые признали Голодомор геноцидом, почти удвоилось. Больше нашего в мире признан только геноцид армян и, по умолчанию, евреев, хотя большинство стран не принимали отдельных решений о признании Холокоста актом геноцида.

Вижу определенную историческую миссию Украины в том, чтобы доносить информацию миру о Голодоморе. Самой большой несправедливостью XX века является неодинаковое отношение к нацистской и коммунистической идеологии.

Хотя оба режима принесли человечеству невыразимые страдания и многомиллионные жертвы, однако нацизм в мире осужден, а коммунизм – нет.

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Если мы сможем рассказать о преступлениях коммунистов против нашего народа, то отдалим людей от попытки реабилитировать марксистско-ленинские идеи в современности, которые уже прослеживаются у некоторых западных политиков.

Рассказы о Голодоморе могут уберечь мир от повторения фатальных ошибок.

– Сейчас много говорят о травме поколений. Действительно ли последствия Голодомора могли сформировать особые модели поведения украинцев?

– Идея, что геноцид или длительная дискриминация может иметь трансгенерационные последствия, пришла из США. Ее впервые обнародовали в 1950-х годах потомки чернокожих рабов. А потом об этом заговорили и коренные народы Соединенных Штатов.

На украинскую почву эту концепцию перенес Джеймс Мейс – американский исследователь Голодомора, который тоже имел часть крови американских индейцев, по отцовской линии он происходил из племени чероки.

Но мы не можем на 100% утверждать, что проблемы современных людей основываются на травмах, которые пережил тот или иной народ на разных этапах исторического развития.

Для украинцев не только Голодомор был травмой. Еще были масштабные репрессии, Вторая мировая война, период деукраинизации, когда все украинское превращали во второсортное. Это целый "букет" психологических травм, и выделить, что именно принес Голодомор, сложно.

Однако опыт современной войны меняет ощущение и восприятие этих травм. Ведь ничто так не спасает человека с заниженной самооценкой, как победа. Надеюсь, то, что Украина не позволила совершить против себя очередной геноцид уже в XXI веке, станет лекарством, которое залечит ментальные раны от Голодомора 1932-1933 годов.