Польша в скором времени передаст Украине 60 танков PT-91, - премьер
Польша передаст Украине, кроме танков Leopard, польские PT-91 Twardy. Украинские военные получат 60 единиц этой техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.
По словам премьера, танки будут доставлены в Украину "в течение нескольких дней".
Отметим, PT-91 Twardy - это основной боевой танк Польши, который является модернизированной версией советского Т-72М.
Более подробно о польских танках и их преимуществах - в материале РБК-Украина.
Напомним, Польша сегодня объявила, что первые танки Leopard уже прибыли в Украину.
Позже эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев отметил, что Украина получила первые четыре танка Leopard 2 A4.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.