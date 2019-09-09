В Украине наблюдаются локальные дефициты топлива

Иллюстративное фото (prm.ua)

Укрзализныця не справляется с увеличившимся потоком грузов

Некоторые автозаправочные станции (АЗС) были вынуждены простаивать без топлива из-за того, что нефтебазы не смогли пополнить свои запасы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Oilpoint.

По сообщению участников рынка, дефицит топлива на определенных нефтебазах связан с тем, что "Укрзализныця" не справляется с увеличившимся потоком грузов. Кроме того, на ситуации сказывается медленная работа таможни на ключевых станциях, через которые проходят составы с топливом.

"Ряд ж/д станций оказались парализованы. Простои на станции Дарница достигают 20 дней. Состав Кременчуг-Киев вместо 7-ми дней идет 20-30 дней, не говорят уже о других отправителях, той же Белоруси", - говорится в сообщении.

В то же время участники рынка утверждают, что в последние дни на станции Дарница есть определенные улучшения в работе. Сложная ситуация наблюдается также на станции Коростень. Участники рынка призывают представителей государства увеличить штатное количество сотрудников таможни на станции для ускорения оформления проходящих грузов.

Также отмечается, что с 1-го августа компании прекратили осуществлять импорт нефтепродуктов в Украину по трубопроводному транспорту, в связи с чем увеличилась нагрузка на порты и железную дорогу.

Напомним, ранее представитель президента Андрей Герус рассказал, что в августе объемы поставок дизеля с РФ уменьшатся вдвое и составят около 20% нашего рынка, а не 45%, как было ранее. Он отметил, что речь о дефиците дизтоплива не идет, так как "увеличились поставки из Беларуси, стран ЕС и с морских направлений".

Ранее РБК-Украина сообщало, что в августе экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял о способности "Укрзализныци" обеспечить достаточное количество тягового погрузочно-подвижного состава для перевозок нефтепродуктов.