Українські дрони знищили школу пілотів РФ з десятками окупантів

20:26 20.05.2026 Ср
2 хв
Серед ліквідованих - начальник школи з позивним "Бурий"
aimg Валерія Абабіна
Українські дрони знищили школу пілотів РФ з десятками окупантів Фото: Сили безпілотних систем знищили школу підготовки пілотів РФ (Getty Images)
Оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем разом із СБУ завдали удару по об'єкту "Російської академії ракетних і артилерійських наук", де готували пілотів БпЛА та виробляли боєкомплекти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем у Telegram.

У результаті удару знищено виробничі та ремонтні приміщення. На об'єкті перебували чотири бронеавтомобілі "Тигр", доставлені на ремонт, - всі машини знищені. Також ліквідовано боєкомплекти і комплектуючі для виробництва безпілотників.

Загинув начальник школи - підполковник з позивним "Бурий". Загальні безповоротні втрати особового складу становлять щонайменше 65 осіб.

Удар координував Центр глибинних уражень СБС. За даними підрозділу, знищення таких об'єктів безпосередньо підриває спроможності противника з підготовки екіпажів БпЛА, ремонту бронетехніки та забезпечення підрозділів на лінії фронту.

Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді розкрив деталі операції. За його словами, удар отримав назву "Сніг Ахмату" - за назвою населеного пункту Сніжне на тимчасово окупованій Донеччині, де розташовувався об'єкт.

Ціллю став навчально-виробничий комплекс 78-го моторизованого полку спеціального призначення "Север-Ахмат" імені Кадирова, що діє у складі 42-ї дивізії. В ніч на 20 травня 1-й окремий центр СБС завдав 11 спланованих ударів засобами middle strike з бойовими частинами по 100 кг.

Основний двоповерховий комплекс площею 2 484 кв. м містив збірку БпЛА та боєчастин, а також приміщення для особового складу. Вибух боєкомплекту у підвалі посилив ураження.

"Таких центрів підготовки російської академії ракетних і артилерійських наук на ТОТ розгорнуто три. Залишилося два. Поки", - написав Мадяр.

Нагадаємо, лише у квітні 2026 року СБС уразили 38 одиниць ворожої техніки ППО на суму близько 1,1 млрд доларів.

На початку квітня 1-й окремий центр СБС знищив чотири дрони "Оріон" вартістю понад 5 млн доларів кожен та літак морського патрулювання Ан-72П у Криму.

Цього місяця підрозділ також уразив комплекс "Панцир-С1" у Донецькій області, ЗРК "Тор" у Луганській та РЛС у Запорізькій.

Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
