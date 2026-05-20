У Росії заявили, що нинішній зовнішньополітичний курс керівництва Вірменії є дня Москви неприйнятним.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський " Интерфакс ".

За словами російського дипломата, питання відносин з Вірменією обговорювалося на засіданні спеціальної робочої групи Ради безпеки РФ.

У російському міністерстві висловили невдоволення тією лінією, яку сьогодні проводить вірменське керівництво.

"А саме - лінію на те, що воно, вірменське керівництво, зберігатиме членство в Євразійському економічному союзі доти, доки не перейде до членства в Європейському Союзі. Такі підходи нас не влаштовують. Такі підходи для нас абсолютно неприйнятні", - заявив Галузін.

Він нагадав, що Єреван підписала договір про Євразійський економічний союз, згідно з яким зобов’язується не допускати дій, які ставили б під загрозу чи перешкоджали Євразійській економічній інтеграції.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін розкритикував Вірменію і попередив країну про "неприпустимість" курсу на ЄС. Глава Кремля зазначив, що подібна політика може призвести до сценарію, схожого на події в Україні у 2014 році, маючи на увазі збройне вторгнення РФ.