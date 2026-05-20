У Росії влаштували істерику через європейський курс Вірменії
У Росії заявили, що нинішній зовнішньополітичний курс керівництва Вірменії є дня Москви неприйнятним.
Про це заявив заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Интерфакс".
За словами російського дипломата, питання відносин з Вірменією обговорювалося на засіданні спеціальної робочої групи Ради безпеки РФ.
У російському міністерстві висловили невдоволення тією лінією, яку сьогодні проводить вірменське керівництво.
"А саме - лінію на те, що воно, вірменське керівництво, зберігатиме членство в Євразійському економічному союзі доти, доки не перейде до членства в Європейському Союзі. Такі підходи нас не влаштовують. Такі підходи для нас абсолютно неприйнятні", - заявив Галузін.
Він нагадав, що Єреван підписала договір про Євразійський економічний союз, згідно з яким зобов’язується не допускати дій, які ставили б під загрозу чи перешкоджали Євразійській економічній інтеграції.
Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін розкритикував Вірменію і попередив країну про "неприпустимість" курсу на ЄС. Глава Кремля зазначив, що подібна політика може призвести до сценарію, схожого на події в Україні у 2014 році, маючи на увазі збройне вторгнення РФ.
Раніше Вірменія офіційно підтвердила, що не є союзником країни-агресорки у війні проти України. Єреван повідомив, що продовжує надавати гуманітарну підтримку Києву.
Зазначимо вірменський прем'єр Нікол Пашинян похвалився досягненнями демократії у Вірменії під час зустрічі з російським диктатором. Зокрема, він заявив, що в його країні немає політв'язнів, а соціальні мережі залишаються абсолютно вільними.