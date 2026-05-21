У Харкові біля метро автомобіль протаранив дівчину та юнака, який загинув: подробиці ДТП

00:17 21.05.2026 Чт
2 хв
18-річний юнак загинув, молоду дівчину доправили до лікарні
aimg Юлія Маловічко
У Харкові біля метро автомобіль протаранив дівчину та юнака, який загинув: подробиці ДТП Фото: аварія сталась ввечері 20 травня (Getty Images)
Ввечері, 20 травня, у Харкові біля станції метро "Армійська" сталась аварія. Молодих пішоходів, які переходили дорогу у невстановленому місці, збила машина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне.Харків".

На проспектв Героїв Харкова біля станції метро "Армійська" ввечері середи молоді люди переходили дррогу у невстановленому місці. В результаті легковий автомобіль їх збив, після чого тіла відкинуло на ще одну машину.

Це були Audi та Volkswagen, які рухалися в одному напрямку.

"Вік та анкетні данні травмованої дівчини нині встановлюють. Від місця аварії до підземного переходу метро "Армійська" - близько десяти метрів", - йдеться у повідомленні "Суспільного".

Фото: аварія в Харкові (Суспільне)

Інші випадки ДТП

Нагадаємо, у Кривому Розі судддя, керуючи автомобілем BMW, збила дитину на пішохідному переході. 11-річного хлопця у важкому стані доправили до лікарні.

Ще повідомлялось, що у Києві поліція притягнула до відповідальності двох водіїв, які багаторазово порушували ПДР на дорогах столиці, їх авто відправили на арештмайданчик.

РБК-Україна також писало. як у Черкаській області нещодавно сталася ДТП, внаслідок якої загинули цивільний та двоє військовослужбовців Звенигородського РТЦК та СП.

Раніше в одному з районів Одеси сталася ДТП за участі мікроавтобуса ТЦК та пішохода. Жінку в результатті відправили до лікарні.

Також ми писали, як у Кремінці Тернопільської області сталася дорожньо-транспортна пригода, яка завершилась бійкою між водіями. В результаті постраждав військовослужбовець.

