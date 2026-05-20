Удари блискавок, повалені дерева та потопи: якої шкоди наробила негода у Києві

Києвом уже другий день поспіль "пройшлася" гроза. Внаслідок негоди в окремих районах столиці попадали дерева, також в області була й пожежа.

Детальніше про наслідки негоди в столиці та її околицях - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Як усе почалося

Темні хмари затягнули небо над Києвом близько 20:30, після чого почалася сильна злива. Дощ супроводжувався потужним шквальним вітром, грозою і масштабними блискавками.

Наслідки негоди

Станом на зараз відомо, що біля станції метро "Чернігівська", неподалік парку "Кіото", внаслідок сильного буревію звалило дерева.

Також через велику кількість опадів вулиці столиці почало підтоплювати. Зокрема повністю затопило підземний перехід на Дарницькій площі, відповідні кадри вже з'явилися в Telegram-каналах.

Крім того, в одну з київських багатоповерхівок влучила блискавка - цей момент також потрапив на відео очевидців.

За непідтвердженими даними, у селі Крюківщина під Києвом унаслідок аналогічного удару блискавки загорівся житловий будинок.

Водночас у мережі повідомляють, що на тлі складних погодних умов на вулиці Коновальця сталася серйозна ДТП, там автомобіль перекинувся на дах.