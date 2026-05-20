Винищувачі РФ ледь не протаранили військовий літак Британії над Чорним морем

Минулого місяця два російські винищувачі здійснили небезпечне перехоплення розвідувального літака Королівських ВПС Великої Британії над Чорним морем. Інцидент значно підвищив ризики прямої ескалації між НАТО і Росією.

Міністерство оборони Великої Британії

Деталі небезпечного інциденту

За інформацією видання, британський літак Rivet Joint був неозброєний і виконував планове спостереження в міжнародному повітряному просторі.

Під час польоту його неодноразово перехоплював російський винищувач Су-35, який наблизився на критичну відстань, через що на борту британського судна спрацювали аварійні системи.

Крім того, інший російський літак - Су-27 - здійснив шість проходів повз британське судно. В один із моментів він пролетів усього за шість метрів від носа Rivet Joint.

У британському оборонному відомстві зазначили, що ці дії Росії стали найнебезпечнішими щодо розвідувальної авіації Сполученого Королівства за останні роки.

Літаки Королівських ВПС разом із союзниками регулярно патрулюють цей регіон для безпеки східного флангу НАТО.

Загострення в Балтійському регіоні

Цього тижня також зафіксовано серію інших інцидентів, пов'язаних із безпекою в Балтійському регіоні. Зокрема, невідомий безпілотник порушив повітряний простір Литви, а над Естонією винищувач збив підозрюваний український дрон.

Крім цього, раніше Велика Британія була змушена розгорнути свої військові кораблі для захисту підводних комунікацій.

Це сталося після того, як російські підводні човни провели понад місяць у британських водах, створюючи загрозу кабелям і трубопроводам.