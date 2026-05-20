Росія вдарила дронами по Конотопу: є загибла і багато поранених

13:30 20.05.2026 Ср
Один з безпілотників влучив у під'їзд п’ятиповерхівки
aimg Валерій Ульяненко
Фото: наслідки ворожого удару по Конотопу (t.me/police_su_region)
В середу, 20 травня, росіяни завдали удару дронами по Конотопу. Внаслідок ворожої атаки загинула 94-річна місцева жителька, ще 11 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Сумської області.

Тіло загиблої рятувальники виявили під завалами п’ятиповерхового будинку - дрон влучив в його під’їзд.

Крім того, 11 цивільних отримали травми. Серед постраждалих - дев'ять жінок та два чоловіки віком від 50 до 88 років.

Одразу після обстрілу на місце прибули правоохоронці, які допомагали мешканцям вибиратися з пошкоджених будинків, евакуйовували людей, надавали домедичну допомогу та забезпечували охорону місця події. Перші хвилини після ворожого удару потрапили на записи бодікамер.

"На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Поліцейські документують наслідки обстрілів та збирають докази воєнного злочину РФ. За фактом атаки відкрито кримінальне провадження за ст. 438 КК України", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, в ніч на 20 травня Росія завдала масованих ударів по кількох українських містах.

Найбільше постраждало Дніпро - п'ятеро поранених, двоє у важкому стані, пошкоджено склади з продуктами. Одночасно ворожі атаки зафіксували у Харкові та Одесі.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що вночі країна-агресорка атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 154 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити 131 ворожий безпілотник.

В ніч на 19 травня росіяни завдали удару по Холодногірському та Новобаварському районах Харкова - пошкоджено понад 10 житлових будинків. Крім того, окупанти обстріляли балістикою центр Прилук - під ударом опинилося підприємство, поруч пошкоджено торговельний центр і супермаркет.

