Китай міг готувати для РФ бійців елітного "Рубікону", - Welt

23:05 20.05.2026 Ср
2 хв
Що відомо про приховану співпрацю Москви та Пекіна?
aimg Юлія Голованова
Китай міг готувати для РФ бійців елітного "Рубікону", - Welt Фото: Китай готує елітних військових з рф до війни в Україні (GettyImages)
Серед російських військових, яких міг таємно готувати Китай, могли бути оператори дронів елітного підрозділу "Рубікон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію німецького видання Welt

За даними видання, після завершення оперативно-тактичної підготовки з початку 2026 року десятки російських військових брали участь у бойових операціях в Україні. Частина з них після навчання отримала командні посади у підрозділах РФ.

"Серед підготовлених у Китаї військових були також представники "Рубікону" - російського елітного підрозділу безпілотників, присутність якого часто суттєво впливає на перебіг подій у прифронтових регіонах України", - йдеться у матеріалі Welt.

Що відомо про "Рубікон"

"Рубікон" - це військова структура у складі збройних сил Росія, яка спеціалізується на використанні сучасних бойових безпілотників. Підрозділ бере безпосередню участь у війні РФ проти України та вважається одним із ключових російських центрів розвитку дронових технологій.

За інформацією Welt, підготовка у Китаї включала:

  • використання бойових безпілотників;
  • сучасні бойові симуляції;
  • системи радіоелектронної боротьби;
  • методи протидії дронам.

Російські військові проходили як практичні заняття, так і тренування на віртуальних симуляторах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай наприкінці минулого року таємно підготував на своїй території близько 200 російських військових, частина з яких після цього повернулася воювати проти України.

Водночас Китай офіційно заперечував інформацію про таємну підготовку російських солдатів та називав такі заяви спробою перекласти відповідальність за війну в Україні.

