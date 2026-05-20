Китай міг готувати для РФ бійців елітного "Рубікону", - Welt

Серед російських військових, яких міг таємно готувати Китай, могли бути оператори дронів елітного підрозділу "Рубікон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію німецького видання Welt

За даними видання, після завершення оперативно-тактичної підготовки з початку 2026 року десятки російських військових брали участь у бойових операціях в Україні. Частина з них після навчання отримала командні посади у підрозділах РФ.

"Серед підготовлених у Китаї військових були також представники "Рубікону" - російського елітного підрозділу безпілотників, присутність якого часто суттєво впливає на перебіг подій у прифронтових регіонах України", - йдеться у матеріалі Welt.

Що відомо про "Рубікон"

"Рубікон" - це військова структура у складі збройних сил Росія, яка спеціалізується на використанні сучасних бойових безпілотників. Підрозділ бере безпосередню участь у війні РФ проти України та вважається одним із ключових російських центрів розвитку дронових технологій.

За інформацією Welt, підготовка у Китаї включала:

використання бойових безпілотників;

сучасні бойові симуляції;

системи радіоелектронної боротьби;

методи протидії дронам.

Російські військові проходили як практичні заняття, так і тренування на віртуальних симуляторах.