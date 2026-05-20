Китай міг готувати для РФ бійців елітного "Рубікону", - Welt
Серед російських військових, яких міг таємно готувати Китай, могли бути оператори дронів елітного підрозділу "Рубікон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію німецького видання Welt
За даними видання, після завершення оперативно-тактичної підготовки з початку 2026 року десятки російських військових брали участь у бойових операціях в Україні. Частина з них після навчання отримала командні посади у підрозділах РФ.
"Серед підготовлених у Китаї військових були також представники "Рубікону" - російського елітного підрозділу безпілотників, присутність якого часто суттєво впливає на перебіг подій у прифронтових регіонах України", - йдеться у матеріалі Welt.
Що відомо про "Рубікон"
"Рубікон" - це військова структура у складі збройних сил Росія, яка спеціалізується на використанні сучасних бойових безпілотників. Підрозділ бере безпосередню участь у війні РФ проти України та вважається одним із ключових російських центрів розвитку дронових технологій.
За інформацією Welt, підготовка у Китаї включала:
- використання бойових безпілотників;
- сучасні бойові симуляції;
- системи радіоелектронної боротьби;
- методи протидії дронам.
Російські військові проходили як практичні заняття, так і тренування на віртуальних симуляторах.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай наприкінці минулого року таємно підготував на своїй території близько 200 російських військових, частина з яких після цього повернулася воювати проти України.
Водночас Китай офіційно заперечував інформацію про таємну підготовку російських солдатів та називав такі заяви спробою перекласти відповідальність за війну в Україні.