Головна » Новини » Політика

Мадяр зробив заяву про війну в Україні

20:46 20.05.2026 Ср
Що сказав Петер Мадяр про війну та вступ України до ЄС?
aimg Юлія Голованова
Мадяр зробив заяву про війну в Україні Фото: Мадяр зробив нову заяву щодо війни РФ проти України (GettyImages)
Прем’єр Угорщини Петер Мадяр зробив нову заяву щодо війни РФ проти України та висловився про можливі умови її завершення. Також він торкнувся питання майбутніх відносин Києва та Будапешта.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на HVG.

Мадяр підтвердив, що Україна має право на захист свого суверенітету після повномасштабного вторгнення РФ.

"Україна є жертвою і має повне право захищати свою територіальну цілісність", - заявив угорський прем’єр.

За його словами, першим кроком до завершення війни має стати довготривале припинення вогню. А вже після цього, на його думку, необхідно досягти стабільного миру з міжнародними гарантіями безпеки.

Мадяр також згадав Будапештський меморандум 1994 року, наголосивши, що нові гарантії мають бути значно надійнішими.

В Угорщині знову заговорили про права меншин

Прем’єр Угорщини також повідомив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском про початок технічних консультацій між Києвом і Будапештом щодо становища угорської меншини на Закарпатті.

За словами Мадяра, питання прав меншин залишається важливою умовою для підтримки вступу України до ЄС з боку Угорщини. У свою чергу під час обговорення безпекової ситуації прем’єр Польща Дональд Туск також заявив, що ризик подальшої ескалації війни залишається високим.

Він зазначив, що НАТО уважно стежить за ситуацією, зокрема за провокаціями та активністю безпілотників поблизу кордонів Альянсу.

Нагадаємо, раніше Петер Мадяр заявив про намір повернути “Вишеградській четвірці” більший вплив у ЄС та розглянути її можливе розширення.

Також повідомлялося, що Угорщина та Україна вже розпочали технічні переговори щодо мовних, освітніх та культурних прав угорської громади на Закарпатті.

