ua en ru
Ср, 20 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією

14:16 20.05.2026 Ср
2 хв
Якими є ворожі втрати з початку 2026 року?
aimg Валерій Ульяненко
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росія п’ятий місяць поспіль втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати. Важливу роль у захмарних втратах ворога відіграють підрозділи Сил безпілотних систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Читайте також: Українська зброя запалила військовий завод під Москвою та НПЗ окупантів

"Щодня російська армія втрачає щонайменше тисячу військовослужбовців убитими та пораненими. Від початку 2026 року загальні втрати противника вже перевищили 141,5 тисячі осіб, з яких понад 83 тисячі - безповоротні", - зазначив він.

За словами генерала, виснажувати росіян, відновлювати позиції та завдавати ворогу максимальних втрат дозволяє тактика активної оборони.

Сирський додав, що Україна суттєво наростила кількість ударів у глибокому тилу росіян завдяки швидкому розгортанню дронів типу Middle Strike.

"Маємо й певні успіхи у придушенні російської протиповітряної оборони на ближчих дистанціях, що дозволяє дедалі ефективніше уражати логістичні вузли, нафтопереробні підприємства та об’єкти оборонно-промислового комплексу РФ", - йдеться у його заяві.

Нагадаємо, у ніч на 17 травня країна-агресорка пережила одну з наймасштабніших атак за всю повномасштабну війну. Заявлялося про рух до 300 дронів, після чого жителі Московської області почали масово скаржитися на вибухи. РФ заявила про збиття тоді більше ніж 70 безпілотників.

Згодом Міноборони України підтвердило удар по низці стратегічних об’єктів Москви та області. Зокрема, вперше був атакований Московський НПЗ нафтобаза "Солнечногорская" та підприємства з виробництва мікроелектроніки.

У Службі безпеки України пізніше зазначили, що спільна операція із Силами оборони була спрямована на послаблення воєнного потенціалу ворога.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Сили безпілотних систем Війна в Україні Олександр Сирський
Новини
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Аналітика
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії