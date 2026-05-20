США на тлі посягань Трампа на Кубу висунули звинувачення Кастро у вбивстві
Американський Мін'юст висунув офіційні звинувачення у вбивстві громадян США колишньому президенту Куби Раулю Кастро. У США стверджують, що саме під його керівництвом 30 років тому були збиті літаки гуманітарної місії "Брати порятунку".
Міністерство юстиції США стверджує, що Рауль Кастро, який тоді очолював міністерство оборони Куби, особисто брав участь у прийнятті фатального рішення. Саме він стояв за наказом атакувати два беззбройні літаки 24 лютого 1996 року.
Обвинувальний акт містить чотири пункти щодо вбивства та два - щодо знищення повітряних суден. Разом із багаторічним лідером Куби у справі проходять ще п'ятеро спів підсудних.
В чому суть справи
Гуманітарна місія "Брати порятунку" складалась з колишніх кубинців, яким вдалось втекти до Штатів та отримати громадянство країни. Вони допомагали іншим землякам покинути "острів Свободи".
Того дня два невеличких літаки Cessna з чотирма активістами вилетіли до Куби, щоб відшукати плоти з кубинцями, та допомогти їм врятуватись від режиму Кастро. Проте ППО країни та винищувачі збили літаки.
США заявляють, що за наказом Кастро літаки збили у міжнародних водах, а Гавана стверджує, що літаки збили вже у небі Куби.
Виконувач обов’язків генерального прокурора Тодд Бланш озвучив звинувачення у Вежі Свободи в Маямі. Місце обрали символічне для кубинської діаспори.
"Майже 30 років родини чотирьох убитих американців чекали на справедливість", - заявив Бланш.
Він підкреслив, що не можна дозволяти країнам та їхнім лідерам вбивати американців безкарно. США переслідуватимуть винних, ким би вони не були.
"Моє послання сьогодні чітке: Сполучені Штати та президент Трамп не забувають і не забудуть своїх громадян", - додав посадовець.
Все тепер піде за сценарієм Мадуро?
Аналітики роблять висновки, що це цілком можливо, адже Вашингтон має юридичні документи, як і у справі з диктатором Венесуели, якого Штати звинуватили у наркотрафіку, а потім вивезли з Каракасу.
Крім того, Південне командування США у X виклало "рекламний ролик" з натяком, що американські військові кораблі зовсім поруч з Кубою.
Welcome to the Caribbean, Nimitz Carrier Strike Group!— U.S. Southern Command (@Southcom) May 20, 2026
The aircraft carrier USS Nimitz (CVN 68), the embarked Carrier Air Wing 17 (CVW-17), USS Gridley (DDG 101) and USNS Patuxent (T-AO 201) are the epitome of readiness and presence, unmatched reach and lethality, and strategic… pic.twitter.com/83mfzSIKzd
Поки що не зрозуміло, що саме тепер робитиме Трамп, але аналітики сходяться на думці, що цей крок закладає юридичну основу для повалення комуністичного уряду на острові.
Що передувало звинуваченню Кастро
США крок за кроком тиснуть на Кубу для зміни там комуністичного режиму. Вже котрий місяць острів перебуває у блокаді й залишився без краплі пального.
Через це у країні тривають постійні блекаути, сміття не вивозиться, літр бензину коштує 8 доларів, а медики скасовують операції. Населення перейшло до режиму перманентних протестів.
Окрім морської блокади, яка призвела до масштабних блекаутів та краху економіки, США запровадили санкції проти чиновників Гавани.
А ще Вашингтон залишив Кубу без нікелю. Канадська гірничодобувна компанія Sherritt після вимог Трампа покидає Острів свободи, що завдасть ще одного удару по економіці країни.
Крім того, США розпочали дивну активність біля Куби - запустили масову повітряну розвідку. Аналітики вже провели паралелі між цим, та подіями у Венесуелі та Ірані.