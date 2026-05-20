США на тлі посягань Трампа на Кубу висунули звинувачення Кастро у вбивстві

Американський Мін'юст висунув офіційні звинувачення у вбивстві громадян США колишньому президенту Куби Раулю Кастро. У США стверджують, що саме під його керівництвом 30 років тому були збиті літаки гуманітарної місії "Брати порятунку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera .

Міністерство юстиції США стверджує, що Рауль Кастро, який тоді очолював міністерство оборони Куби, особисто брав участь у прийнятті фатального рішення. Саме він стояв за наказом атакувати два беззбройні літаки 24 лютого 1996 року.

Обвинувальний акт містить чотири пункти щодо вбивства та два - щодо знищення повітряних суден. Разом із багаторічним лідером Куби у справі проходять ще п'ятеро спів підсудних.

В чому суть справи

Гуманітарна місія "Брати порятунку" складалась з колишніх кубинців, яким вдалось втекти до Штатів та отримати громадянство країни. Вони допомагали іншим землякам покинути "острів Свободи".

Того дня два невеличких літаки Cessna з чотирма активістами вилетіли до Куби, щоб відшукати плоти з кубинцями, та допомогти їм врятуватись від режиму Кастро. Проте ППО країни та винищувачі збили літаки.

США заявляють, що за наказом Кастро літаки збили у міжнародних водах, а Гавана стверджує, що літаки збили вже у небі Куби.

Виконувач обов’язків генерального прокурора Тодд Бланш озвучив звинувачення у Вежі Свободи в Маямі. Місце обрали символічне для кубинської діаспори.

"Майже 30 років родини чотирьох убитих американців чекали на справедливість", - заявив Бланш.

Він підкреслив, що не можна дозволяти країнам та їхнім лідерам вбивати американців безкарно. США переслідуватимуть винних, ким би вони не були.

"Моє послання сьогодні чітке: Сполучені Штати та президент Трамп не забувають і не забудуть своїх громадян", - додав посадовець.

Все тепер піде за сценарієм Мадуро?

Аналітики роблять висновки, що це цілком можливо, адже Вашингтон має юридичні документи, як і у справі з диктатором Венесуели, якого Штати звинуватили у наркотрафіку, а потім вивезли з Каракасу.

Крім того, Південне командування США у X виклало "рекламний ролик" з натяком, що американські військові кораблі зовсім поруч з Кубою.

Welcome to the Caribbean, Nimitz Carrier Strike Group!



The aircraft carrier USS Nimitz (CVN 68), the embarked Carrier Air Wing 17 (CVW-17), USS Gridley (DDG 101) and USNS Patuxent (T-AO 201) are the epitome of readiness and presence, unmatched reach and lethality, and strategic… pic.twitter.com/83mfzSIKzd — U.S. Southern Command (@Southcom) May 20, 2026

Поки що не зрозуміло, що саме тепер робитиме Трамп, але аналітики сходяться на думці, що цей крок закладає юридичну основу для повалення комуністичного уряду на острові.