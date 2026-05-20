Швеція передала Україні унікальну репліку хоругви Богдана Хмельницького (відео)

22:40 20.05.2026
2 хв
Українська реліквія вважалася втраченою після битви 1651 року. Як її вдалося повернули з небуття?
aimg Марія Науменко
Швеція передала Україні унікальну репліку хоругви Богдана Хмельницького (відео) Фото: репліка бойової хоругви гетьмана Богдана Хмельницького, передана Україні Швецією (скриншот з відео)
Швеція передала Україні вручну створену репліку бойової хоругви гетьмана Богдана Хмельницького, оригінал якої століттями зберігається у шведському музеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Артефакт, який вручну виготовили шведські майстри, передали міністру закордонних справ України Андрію Сибізі під час його візиту до Швеції.

У МЗС зазначили, що домовленість про передачу репліки була досягнута ще торік під час зустрічі Сибіги з міністеркою закордонних справ Швеції Марією Стенергард в Ужгороді.

"Сьогодні ми повертаємо з небуття важливий артефакт української спадщини", - заявив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

За його словами, ця подія є продовженням ініціативи президента Володимира Зеленського щодо повернення історичних постатей, артефактів і культурної спадщини України.

У МЗС нагадали, що після битви під Берестечком у 1651 році оригінальна хоругва була втрачена. Пізніше, під час Північної війни, вона потрапила до Швеції як військовий трофей і відтоді зберігається там.

"Високо цінуємо підтримку Швеції. Дякуємо Музею шведської армії та шведським майстрам за виготовлення автентичного зразка цього унікального артефакту", - підсумували у відомстві.

Нагадаємо, наприкінці квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про початок роботи над створенням Пантеону видатних українців - місця для вшанування національних героїв та ключових постатей української історії.

За словами глави держави, проєкт має стати частиною нової політики пам’яті та збереження української спадщини.

