Китай лютуватиме: Трамп анонсував розмову з президентом Тайваня про зброю

Між президентами США та Тайваню може відбутися перша за роки пряма розмова - і Пекін, який вважає острів своєю територією, навряд чи це оцінить.

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зателефонувати президенту Тайваню Лай Цзінде - щоб особисто обговорити питання продажу американської зброї острову на суму 14 млрд доларів.

"Я поговорю з ним. Я розмовляю з усіма. Ми добре контролюємо цю ситуацію", - сказав Трамп журналістам у середу, відповідаючи на запитання про можливий контакт із Лаєм перед прийняттям рішення щодо продажу зброї.

Президент також додав, що "працюватиме над проблемою Тайваню", не вдаючись до подробиць.

Прямий контакт між лідерами США та Тайваню є надзвичайно рідкісним: з 1979 року, коли Вашингтон перейшов від визнання Тайбея до визнання Пекіна, такі розмови практично не відбувалися.

Будь-який дзвінок Трампа розлютить Китай, який вважає Тайвань своєю територією.Трамп вже порушував цю норму у 2016 році, прийнявши вітальний дзвінок від тодішньої президентки Тайваню Цай Інвень.

Президент США також підтвердив, що утримується від схвалення пакету зброї для Тайваню на 14 млрд доларів як "переговорний козир" у відносинах з Китаєм. Такий підхід суперечить Закону про відносини з Тайванем 1979 року, який зобов'язує США постачати острову зброю оборонного характеру.

Тим часом під час нещодавнього саміту в Пекіні Сі Цзіньпін назвав тайванське питання "найважливішим" у відносинах між двома країнами та закликав Трампа не допускати ескалації.