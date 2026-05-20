ua en ru
Чт, 21 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Китай лютуватиме: Трамп анонсував розмову з президентом Тайваня про зброю

23:27 20.05.2026 Ср
2 хв
Що змусило Трампа порушити одне з головних дипломатичних табу США?
aimg Валерія Абабіна
Китай лютуватиме: Трамп анонсував розмову з президентом Тайваня про зброю Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Між президентами США та Тайваню може відбутися перша за роки пряма розмова - і Пекін, який вважає острів своєю територією, навряд чи це оцінить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: Путін і Сі Цзіньпін зробили заяву, яка не сподобається Трампу

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зателефонувати президенту Тайваню Лай Цзінде - щоб особисто обговорити питання продажу американської зброї острову на суму 14 млрд доларів.

"Я поговорю з ним. Я розмовляю з усіма. Ми добре контролюємо цю ситуацію", - сказав Трамп журналістам у середу, відповідаючи на запитання про можливий контакт із Лаєм перед прийняттям рішення щодо продажу зброї.

Президент також додав, що "працюватиме над проблемою Тайваню", не вдаючись до подробиць.

Прямий контакт між лідерами США та Тайваню є надзвичайно рідкісним: з 1979 року, коли Вашингтон перейшов від визнання Тайбея до визнання Пекіна, такі розмови практично не відбувалися.

Будь-який дзвінок Трампа розлютить Китай, який вважає Тайвань своєю територією.Трамп вже порушував цю норму у 2016 році, прийнявши вітальний дзвінок від тодішньої президентки Тайваню Цай Інвень.

Президент США також підтвердив, що утримується від схвалення пакету зброї для Тайваню на 14 млрд доларів як "переговорний козир" у відносинах з Китаєм. Такий підхід суперечить Закону про відносини з Тайванем 1979 року, який зобов'язує США постачати острову зброю оборонного характеру.

Тим часом під час нещодавнього саміту в Пекіні Сі Цзіньпін назвав тайванське питання "найважливішим" у відносинах між двома країнами та закликав Трампа не допускати ескалації.

Нагадаємо, ще напередодні візиту до Пекіна Трамп підтвердив, що особисто обговорюватиме з Сі Цзіньпіном питання продажу американської зброї Тайваню.

За підсумками дводенного саміту суттєвих рішень щодо Тайваню досягнуто не було - ключові питання безпеки відкладено на подальші контакти між Вашингтоном і Пекіном.

Після повернення з Китаю Трамп застеріг Тайвань від оголошення незалежності, водночас наголосивши, що політика США щодо острова не змінилася.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Китай Дональд Трамп Тайвань
Новини
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Аналітика
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії