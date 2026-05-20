Серед затриманих - топпосадовці Нацполу: в трьох областях викрили схему з "порноофісами"

11:24 20.05.2026 Ср
3 хв
Поліціянти "кришували" діяльності моделей на відповідних інтернет-платформах
aimg Олена Чупровська
Серед затриманих - топпосадовці Нацполу: в трьох областях викрили схему з "порноофісами" Фото: Скільки платили за "невтручання": деталі корупційної схеми в Нацполіції (t.me/SBUkr)
Керівників поліції у трьох областях викрили на замовчуванні роботи мережі "порноофісів". За версією слідства, за мовчання вони щомісяця отримували десятки тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора Руслана Кравченка та СБУ.

Що каже слідство

Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ розкрив масштабну корупційну схему в Національній поліції. Під підозру потрапили керівники обласних управлінь одразу в трьох регіонах - Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях.

Фото: правоохоронці викрили схему з "порноофісами" (t.me/SBUkr)

Йдеться про так звані "порноофіси" - приміщення, де знімали та поширювали через інтернет відеоматеріали еротичного і порнографічного змісту.

"Мета операції - встановити всіх посадовців, які могли бути залучені до схеми, перевірити роль кожного та надати правову оцінку діям керівників поліції, які замість протидії злочинності могли забезпечувати її прикриття", - йдеться у повідомленні Кравченка.

Хто затриманий

За підсумками операції затримані:

  • начальник головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області;
  • заступник начальника головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області;
  • перший заступник начальника головного управління Нацполіції в Тернопільській області;
  • заступник начальника головного управління Нацполіції в Житомирській області;
  • водій автогосподарства підрозділу МВС, який діяв як посередник між усіма учасниками схеми.

Фото: деталі схеми з "порноофісами" (t.me/SBUkr)

Фото: деталі схеми з "порноофісами" (t.me/SBUkr)

"Розмір "абонплати" становив 20 тис. доларів США щомісяця для керівництва регіонального підрозділу поліції. Ще 5 тис. доларів США отримував посередник", - йдеться у повідомленні.

Як працювала схема

Посередником у корупційній мережі виступав водій одного із заступників Міністра внутрішніх справ. Він використовував знайомства серед керівництва поліції і домовлявся з посадовцями про невтручання у роботу "порноофісів".

Фото: як розкрили схему хабарів у поліції трьох областей (t.me/SBUkr)

Фото: як розкрили схему хабарів у поліції трьох областей (t.me/SBUkr)

За щомісячну "абонплату" поліцейські начальники:

  • не реагували на незаконну діяльність;
  • не фіксували правопорушення;
  • не зупиняли роботу "офісів";
  • заздалегідь попереджали про можливі перевірки.

Щоб приховати домовленості, учасники схеми використовували умовні позначення, спілкувалися через месенджери та обговорювали деталі лише особисто.

Фото: За мовчання - тисячі доларів: як керівники поліції заробляли на порноофісах (t.me/SBUkr)

В СБУ додали, що фігурантам уже повідомили про підозру.

"Наразі, відповідно до вчинених злочинів, фігурантам повідомлено про підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)", - йдеться у повідомленні.

Слідство проводить відповідні заходи для встановлення усіх причетних осіб.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що 20 травня до трьох головних управлінь Нацполіції - у Тернопільській, Житомирській та Івано-Франківській областях - прийшли з обшуками. Слідчі дії проходили у рамках спільної операції СБУ та поліції.

Нагадаємо, напередодні, 19 травня, НАБУ та САП провели обшуки у Верховному Суді за місцями роботи, проживання та в транспорті низки чинних і колишніх суддів у рамках справи про корупцію.

