Росія демонструє слабкість. Каллас жорстко відповіла на погрози Москви країнам Балтії

21:27 20.05.2026 Ср
2 хв
Росія зазнає невдач на полі бою і намагається залякати ЄС. Що Каллас закликала зробити європейців у відповідь?
aimg Марія Науменко
Росія демонструє слабкість. Каллас жорстко відповіла на погрози Москви країнам Балтії Фото: глава європейської дипломатії Кая Каллас (Getty Images)
У Євросоюзі відреагували на нові погрози Москви країнам Балтії, заявивши, що Кремль намагається залякати союзників України через провали на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави європейської дипломатії Каї Каллас у соцмережі Х.

Читайте також: У ЦПД побачили тривожний сигнал у нових заявах РФ щодо Балтії

Вона назвала "повною нісенітницею" твердження про те, що країни Балтії нібито дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір для атак.

За словами Каллас, у Москві чудово знають, що ці заяви не відповідають дійсності.

"Погрози Москви на адресу країн Балтії - це не ознака сили, а ознака слабкості", - наголосила глава європейської дипломатії.

Вона також заявила, що Росія зазнає невдач на полі бою в Україні та намагається тиснути на союзників Києва через залякування.

На думку Каллас, Кремль хоче змусити європейські країни зменшити підтримку України.

Втім, у ЄС закликають діяти навпаки.

"Правильна реакція - вчинити навпаки: посилити нашу підтримку України та ще більше зміцнити обороноздатність Європи", - підсумувала Каллас.

Погрози РФ країнам Балтії

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ заявила, що Україна нібито готує атаки по російській території з використанням повітряного простору Латвії. У Ризі та Києві ці звинувачення назвали фейком і частиною російської дезінформації.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, глава МЗС Байба Браже та речник українського МЗС Георгій Тихий наголосили, що Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії для ударів по РФ.

Втім, постійний представник Росії при ООН Василь Небензя знову озвучив ці заяви під час засідання Ради безпеки ООН, поширивши твердження про нібито підготовку атак українських дронів із території країн Балтії.

У відповідь заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс заявила, що Вашингтон виконує всі зобов’язання перед союзниками по НАТО та не допустить погроз на адресу держав Альянсу.

