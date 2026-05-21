Київ штормитиме всю ніч, синоптики попереджають про град і шквали

Негода з грозою, блискавками та шквальним вітром опанують столицю до ранку. Це може призвести до проблем з транспортом, на що треба розраховувати тим, кому вранці на роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Синоптики попереджають, що сильний вітер, 15-20 метрів на секунду, може спричинити пошкодження ліній електропередач, що застопорить громадський транспорт. Повалені дерева на дорогах теж ускладнять рух, тому маршрут краще обрати заздалегідь.

В Укргідрометцентрі встановили рівень небезпеки "жовтий" через сильну негоду у столиці.

Які наслідки негоди вже зараз

Як ми вже повідомляли, біля станції метро "Чернігівська" внаслідок сильного буревію звалило дерева.

Також деякі вулиці Києва почало підтоплювати. Зокрема повністю затопило підземний перехід на Дарницькій площі.

Також на Київщині один з приватних будинків спалахнув після удару блискавки.