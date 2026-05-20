Суд у Казахстані дозволив "Нафтогазу" стягнення мільярдного боргу з "Газпрому"

"Нафтогаз" зробив ще один крок у міжнародній кампанії проти "Газпрому", отримавши дозвіл на примусове стягнення коштів у Казахстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт " Нафтогазу ".

Суд Міжнародного фінансового центру "Астана" визнав арбітражне рішення та дозволив виконання на території Казахстану стягнення близько 1,4 млрд доларів із "Газпрому" на користь української компанії.

У "Нафтогазі" наголосили, що це перше публічне іноземне судове рішення, яке дозволяє примусове виконання арбітражу проти "Газпрому" на території окремої держави.

Голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький заявив, що рішення суду в Казахстані стало ще одним практичним результатом у процесі стягнення коштів із російської компанії.

"Ми послідовно рухаємося вперед і працюємо над виконанням арбітражного рішення в різних юрисдикціях. Дякую команді Нафтогазу за цей результат", - зазначив він.

Що передувало

Суперечка виникла через контракт 2019 року щодо організації транзиту російського газу через територію України.

Після початку повномасштабної війни та окупації частини територій у травні 2022 року транзит через точку входу "Сохранівка" став неможливим. Попри це, українська сторона продовжила надавати послуги через пункт "Суджа", однак "Газпром" відмовився повністю оплачувати транспортування газу.

У вересні 2022 року "Нафтогаз" звернувся до міжнародного арбітражу у Швейцарії. У червні 2025 року арбітражний трибунал визнав "Газпром" повністю відповідальним за порушення контракту та зобов’язав російську компанію виплатити борг, відсотки та арбітражні витрати.