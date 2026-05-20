Чому "Шахеди" долітають до Закарпаття? Ігнат розповів про тактику РФ
Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому російські дрони-камікадзе "Шахед" почали долітати до Закарпаття та чому їх стає дедалі складніше збивати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Ігната для Новини.LIVE.
За словами представника Повітряних сил, атаки по Закарпаттю можуть мати демонстративний характер.
Він припустив, що Росія навмисно завдає ударів по найбільш віддаленому та одному з найменш постраждалих регіонів України.
Ігнат також заявив, що збивати російські безпілотники стає значно складніше навіть із використанням гелікоптерів чи винищувачів F-16.
"Його не видно. Потім він з хмари виринає, тільки ти на нього наводишся, він пірнає знову у хмару", - пояснив він.
За словами Ігната, вже є підтвердження того, що "Шахеди" можуть маневрувати під час польоту, реагуючи на загрозу.
"Вже доведено, що "Шахеди" можуть маневрувати, бачачи якусь загрозу, що в них якісь датчики стоять, які можуть маневрувати", - зазначив представник Повітряних сил.
Він додав, що особливо це стосується дронів-перехоплювачів, які Росія активно використовує під час атак.
Найбільша атака на Закарпаття
Нагадаємо, 13 травня Закарпаття пережило наймасованішу атаку з початку повномасштабної війни. За словами голови Закарпатської ОВА Мирослава Білецького, вибухи пролунали одразу в кількох громадах області.
Через атаку на деякий час навіть закривали пункти пропуску на кордоні, зокрема зі Словаччиною. Як повідомляв речник ДПСУ Андрій Демченко, це був перший випадок запровадження таких заходів безпеки на Закарпатті.
На удари по регіону також відреагувала Угорщина. Уряд нового прем’єра Петера Мадяра засудив атаку та викликав до МЗС російського посла.