Зеленський зустрівся із представниками фракції монобільшості у Раді: про що говорили

21:34 20.05.2026 Ср
2 хв
Сторони обговорили два важливих для країни питання
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками фракції монобільшості у Верховній Раді та керівником ОП Кирилом Будановим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram та допис голови фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії.

"Обговорили ключові питання, які зараз є на порядку денному в парламенті. Те, що потрібно для стійкості нашої держави й для руху України у Євросоюз", - розповів глава держави.

Арахамія повідомив, що наступного тижня робота продовжиться в ширшому форматі.

Він також зазначив, що скоро відбудеться засідання фракції з Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Зеленський 20 травня повідомив, що РФ має п’ять сценаріїв розширення війни на Чернігівсько-Київському напрямку. Президент наголосив, що на цьому напрямку будуть збільшені військові сили України з огляду на можливу загрозу.

Нещодавно Зеленський також розповідав, що країна-агресорка посилила спроби втягнути Білорусь у подальшу війну проти України. Він заявив, що Москва обговорювала це питання із білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

Зазначимо, Служба зовнішньої розвідки повідомила, що Кремль готує масштабну кампанію з дезінформації, яка спрямована на внутрішню дестабілізацію України та підрив її підтримки з боку західних партнерів. Причиною таких дій є невдачі окупантів на фронті, а також погіршення внутрішньої ситуації в самій Росії.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше заявляв, що Росія вже п'ятий місяць поспіль зазнає втрат особового складу, які перевищують темпи мобілізації. За його словами, значну роль у зростанні ворожих втрат відіграють Сили безпілотних систем України.

Водночас Інститут вивчення війни визнав, що наразі немає жодних ознак того, що країна-агресорка має намір завершити війну, попри заяви російського диктатора.

Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
