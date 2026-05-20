США обговорюють з Україною зміни санкцій проти Білорусі, - Bloomberg
США запропонували Україні обговорити з Європейським союзом можливе пом'якшення санкцій щодо експорту білоруських калійних добрив.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.
США порушують питання санкцій проти білоруського калію
Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, йдеться про калійні добрива - одну з ключових експортних позицій Білорусі до 2022 року і важливе джерело доходів для режиму Олександра Лукашенка.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і підтримки Мінськом дій Москви Європейський союз і США запровадили обмежувальні заходи проти білоруського експорту, включно з добривами.
У Вашингтоні бачать політичний розрахунок
За словами співрозмовників агентства, у США вважають, що часткове пом'якшення санкційного режиму може вплинути на зовнішньополітичну орієнтацію Мінська.
Зокрема, у Вашингтоні розраховують, що це здатне поліпшити відносини Білорусі із Заходом і зменшити її залежність від Росії.
При цьому йдеться не про повне скасування обмежень, а про можливі точкові зміни санкційної політики щодо ключового експортного сектору.
