США обговорюють з Україною зміни санкцій проти Білорусі, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

США порушують питання санкцій проти білоруського калію

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, йдеться про калійні добрива - одну з ключових експортних позицій Білорусі до 2022 року і важливе джерело доходів для режиму Олександра Лукашенка.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і підтримки Мінськом дій Москви Європейський союз і США запровадили обмежувальні заходи проти білоруського експорту, включно з добривами.

У Вашингтоні бачать політичний розрахунок

За словами співрозмовників агентства, у США вважають, що часткове пом'якшення санкційного режиму може вплинути на зовнішньополітичну орієнтацію Мінська.

Зокрема, у Вашингтоні розраховують, що це здатне поліпшити відносини Білорусі із Заходом і зменшити її залежність від Росії.

При цьому йдеться не про повне скасування обмежень, а про можливі точкові зміни санкційної політики щодо ключового експортного сектору.