Україна готова до переговорів цими тижнями: Зеленський чекає того ж від Москви

21:45 20.05.2026 Ср
Київ готовий, але питання лишається одне, чи не сховаються росіяни?
Валерія Абабіна
Фото: Президент України Володимир Зеленський (facebook.com zelenskyy.official)
Україна мала "хороші контакти" з США і сподівається на повернення до змістовних тристоронніх переговорів найближчими тижнями. Цього разу за участі Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського України 20 травня.

За словами Зеленського, українська команда підтримувала хороші контакти з американською стороною - як з питань безпекової співпраці, так і щодо дипломатії з росіянами.

"Якщо вдасться цими тижнями повернутися до змістовної тристоронньої комунікації та якщо вдасться залучити європейців, це буде правильним результатом", - заявив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна готова до відповідних кроків.

"Я розраховую, що партнери теж будуть готові й що росіяни не будуть ховатися", - додав він.

Нагадаємо, перший раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією відбувся 24 січня в Абу-Дабі - за оцінкою поінформованого джерела РБК-Україна, він завершився "з конструктивом".

У лютому в Абу-Дабі відбувся другий раунд, після якого сторони зустрілися у Женеві. Мирні переговори відійшли на другий план через американсько-іранський конфлікт - позиції сторін щодо Донецької області залишаються несумісними.

7 травня секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч у США зі спецпредставниками Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером - ключовою темою стали гуманітарний трек і активізація дипломатичного процесу.

Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
