Україна готова до переговорів цими тижнями: Зеленський чекає того ж від Москви

Україна мала "хороші контакти" з США і сподівається на повернення до змістовних тристоронніх переговорів найближчими тижнями. Цього разу за участі Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського України 20 травня.

За словами Зеленського, українська команда підтримувала хороші контакти з американською стороною - як з питань безпекової співпраці, так і щодо дипломатії з росіянами.

"Якщо вдасться цими тижнями повернутися до змістовної тристоронньої комунікації та якщо вдасться залучити європейців, це буде правильним результатом", - заявив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна готова до відповідних кроків.

"Я розраховую, що партнери теж будуть готові й що росіяни не будуть ховатися", - додав він.