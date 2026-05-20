ua en ru
Ср, 20 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Кабмін звільнив двох заступників міністра оборони

20:40 20.05.2026 Ср
2 хв
Обоє ексзаступників Федорова мають солідний військовий шлях за плечима
aimg Валерій Ульяненко
Кабмін звільнив двох заступників міністра оборони Фото: Михайло Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Кабінет міністрів України звільнив двох заступників міністра оборони Михайла Федорова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Читайте також: Зеленський провів нараду з кадрових питань: де будуть ротації

Зазначається, що уряд звільнив:

  • Гаврилюка Івана Юрійовича з посади заступника міністра оборони;
  • Мойсюка Євгена Георгійовича з посади заступника міністра оборони.

Іван Гаврилюк пройшов військовий шлях від командира взводу до начальника Головного управління - заступника начальника Генерального штабу ЗСУ. Під час служби на керівних посадах в органах військового управління Збройних Сил України він здобув значний практичний досвід.

Євген Мойсюк обіймав низку керівних посад у сфері безпеки й оборони. У 2021-2024 роках він був заступником Головнокомандувача Збройних сил України.

Згодом, у 2024-2025 роках, працював спеціальним уповноваженим президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у березні призначив нового заступника міністра оборони. За фінансову систему та внутрішній аудит відомства тепер відповідальний Василь Шкураков.

Зазначимо, Володимир Зеленський нещодавно повідомив про підготовку кадрових рішень після обговорення з прем’єр-міністром Юлією Свириденко. За його словами, це має на меті підвищення ефективності управління та покращення взаємодії між урядом і парламентом.

Глава держави зазначив, що під час зустрічі були розглянутиі кадрові питання, які потребують швидкого реагування. Очікується, що найближчим часом Кабмін оновить частину заступників міністрів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Михайло Федоров
Новини
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Аналітика
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії