На Чернігівщині виявили підвищену радіацію на уламках російського дрона

Служба безпеки виявила підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного дрона, яким ворог атакував Чернігівську область у квітні 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як повідомляється, контррозвідка та слідчі СБУ виявили підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети, яку рашисти поставили на озброєння модифікованого ударного дрона "Герань-2" під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня.

Йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу "повітря-повітря", які було знайдено поблизу селища Камка.

Встановлено, що російські війська використовують такі ракети під час масованих атак для ураження українських літаків і гелікоптерів, які перехоплюють ворожі безпілотники.

Під час радіаційної розвідки у безпосередній близькості від уламків ворожого безпілотника з ракетою зафіксовано рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує природний радіаційний фон і загрожує здоров’ю людини.

СБУ спільно з підрозділами ДСНС та Сил оборони України привели бойову частину ракети у безпечний стан і транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів.

За результатами досліджень встановлено, що до складу бойової частини російської ракети входять уражаючі елементи зі збідненого урану ідентифіковані як Уран-235 та Уран-238.

За цим фактом слідчими Служби безпеки здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини) під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.



З огляду на токсичність і радіоактивність збідненого урану, українців закликають бути особливо обережними у разі виявлення уламків дрона, ракет чи інших боєприпасів.

Зазначається, що найбільшу небезпеку становлять пошкоджені або згорілі боєприпаси, оскільки вони можуть виділяти радіоактивний пил, небезпечний для людей і довкілля.

У разі виявлення таких предметів не можна наближатися до них, торкатися та переміщувати їх. Необхідно відійти на безпечну відстань і негайно повідомити про це за номерами гарячих ліній СБУ, ДСНС або Національної поліції.