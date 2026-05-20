На Чернігівщині виявили підвищену радіацію на уламках російського дрона
Служба безпеки виявила підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного дрона, яким ворог атакував Чернігівську область у квітні 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Як повідомляється, контррозвідка та слідчі СБУ виявили підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети, яку рашисти поставили на озброєння модифікованого ударного дрона "Герань-2" під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня.
Йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу "повітря-повітря", які було знайдено поблизу селища Камка.
Встановлено, що російські війська використовують такі ракети під час масованих атак для ураження українських літаків і гелікоптерів, які перехоплюють ворожі безпілотники.
Фото: на Чернігівщині виявили підвищену радіацію на уламках російського дрона (t.me/SBUkr)
Під час радіаційної розвідки у безпосередній близькості від уламків ворожого безпілотника з ракетою зафіксовано рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує природний радіаційний фон і загрожує здоров’ю людини.
СБУ спільно з підрозділами ДСНС та Сил оборони України привели бойову частину ракети у безпечний стан і транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів.
За результатами досліджень встановлено, що до складу бойової частини російської ракети входять уражаючі елементи зі збідненого урану ідентифіковані як Уран-235 та Уран-238.
За цим фактом слідчими Служби безпеки здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини) під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.
З огляду на токсичність і радіоактивність збідненого урану, українців закликають бути особливо обережними у разі виявлення уламків дрона, ракет чи інших боєприпасів.
Зазначається, що найбільшу небезпеку становлять пошкоджені або згорілі боєприпаси, оскільки вони можуть виділяти радіоактивний пил, небезпечний для людей і довкілля.
У разі виявлення таких предметів не можна наближатися до них, торкатися та переміщувати їх. Необхідно відійти на безпечну відстань і негайно повідомити про це за номерами гарячих ліній СБУ, ДСНС або Національної поліції.
