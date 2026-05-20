Головна » Новини » Війна в Україні

На Чернігівщині виявили підвищену радіацію на уламках російського дрона

10:32 20.05.2026 Ср
На "Герань-2" росіяни встановили ракету зі збідненим ураном
Тетяна Степанова
На Чернігівщині виявили підвищену радіацію на уламках російського дрона
Служба безпеки виявила підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного дрона, яким ворог атакував Чернігівську область у квітні 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як повідомляється, контррозвідка та слідчі СБУ виявили підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети, яку рашисти поставили на озброєння модифікованого ударного дрона "Герань-2" під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня.

Йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу "повітря-повітря", які було знайдено поблизу селища Камка.

Встановлено, що російські війська використовують такі ракети під час масованих атак для ураження українських літаків і гелікоптерів, які перехоплюють ворожі безпілотники.

Фото: на Чернігівщині виявили підвищену радіацію на уламках російського дрона (t.me/SBUkr)

Під час радіаційної розвідки у безпосередній близькості від уламків ворожого безпілотника з ракетою зафіксовано рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує природний радіаційний фон і загрожує здоров’ю людини.

СБУ спільно з підрозділами ДСНС та Сил оборони України привели бойову частину ракети у безпечний стан і транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів.

За результатами досліджень встановлено, що до складу бойової частини російської ракети входять уражаючі елементи зі збідненого урану ідентифіковані як Уран-235 та Уран-238.

За цим фактом слідчими Служби безпеки здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини) під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.

З огляду на токсичність і радіоактивність збідненого урану, українців закликають бути особливо обережними у разі виявлення уламків дрона, ракет чи інших боєприпасів.

Зазначається, що найбільшу небезпеку становлять пошкоджені або згорілі боєприпаси, оскільки вони можуть виділяти радіоактивний пил, небезпечний для людей і довкілля.

У разі виявлення таких предметів не можна наближатися до них, торкатися та переміщувати їх. Необхідно відійти на безпечну відстань і негайно повідомити про це за номерами гарячих ліній СБУ, ДСНС або Національної поліції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у російських дронах "Шахед" збільшується частка китайських компонентів і зменшується кількість західних. Це свідчить про те, що санкційний тиск на постачальників дає результат.

Також російські безпілотники "Гербера" почали оснащувати більш сучасними антенами, що може свідчити про розширення виробництва відповідних систем у РФ.

Летіли дрони та балістика, понад 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії
Юрій Дощатов, спеціальний кореспондент Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії