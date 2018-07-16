Путину верить - себя не уважать, - Арьев

По мнению нардепа, эта встреча была нужна Путину больше, чем Трампу

Встреча президентов США и РФ продемонстрировала, что лидеры не договорились о всех вопросах, которые могли касаться Украины; в частности, Дональд Трамп и Путин обошли вопрос политзаключенных, а также санкций. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель подкомитета по вопросам межпарламентских зсвязей, двусторонних и многосторонних отношений комитета Верховной рады Украины по иностранным делам, председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат Владимир Арьев.

"Единственная новость встречи Трампа и Путина - это то, что встреча вообще состоялась. Если эти встречи продолжатся и станут регулярными, то, очевидно, можно будет сказать, что идет какая-то торговля. Каждый будет преследовать свою цель. Для Трампа - самой важной будет безопасность Израиля, для Путина - восстановить контроль над постсоветскими странами. Если будут дальнейшие встречи на эту тематику, тогда можно будет о чем-то беспокоиться. Ожидать чего-то после одной встречи еще рано. Пока что я не вижу никаких позитивов для Украины, но и негативов также", - сообщил Арьев.

Он также добавил, что между Путиным и Трампом во время встречи чувствовалось взаимное недоверие.

"Эта встреча была нужна Путину больше, чем Трампу. Хотя Трампу тоже была нужна в том смысле, что он встречается со всеми одиозными диктаторами мира, такими как Ким Чен Ын. Трамп пытается с ними о чем-то договариваться. ... Относительно заявлений по газу - вы сами понимаете, о каком транзите идет речь. Если с кем и разговаривать, то не с человеком, который нарушает свои обещания. Собственно, Трамп и понимает, с кем имеет дело. Ведь он первую часть пресс-конференции оправдывался за то, что встретился с Путиным вообще", - добавил он.

Отвечая на вопрос, достаточно ли во время встречи президенты коснулись вопроса ситуации в Украине, нардеп отметил, что президенты не могли обо всем договориться.

"Я не знаю, обсуждались ли те или иные вопросы (относительно политзаключенных, - ред.). Но я знаю, что если стороны не заявляют на пресс-конференции о каких-то вопросах, то эти вопросы либо не обсуждались, либо стороны не договорились о них. По Крыму Трамп ничего не сказал, за него сказал Путин, что США не признают (аннексию полуострова, - ред.). Относительно заявлений по "Северному потоку", Путину верить - себя не уважать", - добавил Арьев.

Депутат также отметил, что Путин и Трамп не касались вопроса санкций.

"Единственным рычагом влияния на Россию являются санкции. Мы в данном случае не увидели ни одного слова о том, что санкции будут сняты", - добавил Ар’єв.

Напомним, сегодня, 16 июля, в ходе совместной пресс-конференции по результатам встречи с Трампом Путин заявил, что для РФ вопрос Крыма закрыт.