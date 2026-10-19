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У Києві на Печерську сталася стрілянина в ТЦК, поранено поліцейських та військових

20:21 19.10.2026 Пн
1 хв
aimg Іван Носальський
У Києві на Печерську сталася стрілянина в ТЦК, поранено поліцейських та військових Ілюстративне фото: у Києві була стрілянина у ТЦК (Getty Images)
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У Печерському районі Києва у будівлі ТЦК пролунала стрілянина. Попередньо, вогонь відкрив чоловік, якого туди доставили за порушення правил мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України в Telegram.

Правоохоронці зазначили, що в результаті стрілянини було поранено трьох поліцейських і трьох військовослужбовців. Постраждалих госпіталізували, їм надають потрібну медичну допомогу.

При цьому стрілець був затриманий. На місці працює слідчо-оперативна група територіального та головного управління поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Оновлено 20:45

У Київському обласному ТЦК та СП повідомили, що близько 19:00 до приміщення Печерського районного ТЦК доставили громадянина за порушення закону про мобілізацію.

Під час перевірки чоловік дістав зброю та відкрив вогонь по поліцейських та військовослужбовців. Постраждали 3 поліцейських та 3 військовослужбовців.

"Стрільця затримали, на місці події працюють правоохоронні органи та слідчо-оперативні групи. Усі обставини з'ясовуються", - уточнили у ТЦК.

Стрілянина по військових ТЦК

Нагадаємо, 2 серпня в Одесі чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцям ТЦК. Невідомий кілька разів вистрілив із пістолета.

Внаслідок інциденту було поранено четверо військовослужбовців ТЦК.

Це вже не перший випадок, коли під час процесу мобілізації затримані порушники вогонь. Схожий випадок також трапився у Дніпрі 4 травня.

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Київ ТЦК Поліція Києва Мобілізація в Україні
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