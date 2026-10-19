Universal Bank увійшов до топ-50 найкращих роботодавців: за що відзначили компанію
Universal Bank здобув визнання серед провідних компаній країни, увійшовши до рейтингу 50 найкращих роботодавців великого бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати рейтингу NV та Odgers Ukraine.
Як оцінювали роботодавців
Цьогорічний рейтинг покликаний оцінити, як компанії підтримують команди й створюють можливості для розвитку в умовах війни. До переліку увійшли роботодавці великого бізнесу з різних галузей.
Під час оцінювання експерти звертали увагу не лише на умови праці, а й на конкретні програми та рішення, які допомагають працівникам долати труднощі, розвивати професійні навички й будувати кар’єру всередині компаній.
Загалом програми роботодавців оцінювали за чотирма напрямами: підтримка ветеранів та їхніх родин, допомога працівникам у кризових ситуаціях, розвиток талантів і внутрішня мобільність, а також різноманітність та інклюзивність.
Такий підхід дає змогу оцінити, наскільки компанії адаптують робоче середовище до нових викликів і допомагають людям продовжувати працювати та професійно зростати попри війну.
Як Universal Bank підтримує команду
Для банку турбота про працівників є важливою складовою стабільної роботи. Універсал Банк допомагає команді під час блекаутів, підтримує мобілізованих колег і створює можливості для навчання та внутрішнього кар’єрного зростання.
Підтримка працівників особливо важлива в умовах, коли бізнесу необхідно одночасно забезпечувати безперервність роботи та враховувати потреби команди. Допомога в кризових ситуаціях і увага до професійного розвитку дають змогу працівникам зберігати робочий ритм і планувати подальше зростання.
Попри виклики війни, банк продовжує розширювати команду. Нові фахівці долучаються до роботи, а чинні працівники можуть поглиблювати експертизу, опановувати нові напрями й розвиватися всередині компанії.
Входження до рейтингу привертає увагу до внутрішніх практик роботодавця, які не завжди помітні клієнтам, але впливають на роботу команди та якість сервісу.
Раніше ми повідомляли, що до списку ТОП-50 найвпливовіших жінок фінтеху увійшла CEO Universal Bank.