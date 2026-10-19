Universal Bank увійшов до топ-50 найкращих роботодавців: за що відзначили компанію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати рейтингу NV та Odgers Ukraine.

Як оцінювали роботодавців

Цьогорічний рейтинг покликаний оцінити, як компанії підтримують команди й створюють можливості для розвитку в умовах війни. До переліку увійшли роботодавці великого бізнесу з різних галузей.

Під час оцінювання експерти звертали увагу не лише на умови праці, а й на конкретні програми та рішення, які допомагають працівникам долати труднощі, розвивати професійні навички й будувати кар’єру всередині компаній.

Загалом програми роботодавців оцінювали за чотирма напрямами: підтримка ветеранів та їхніх родин, допомога працівникам у кризових ситуаціях, розвиток талантів і внутрішня мобільність, а також різноманітність та інклюзивність.

Такий підхід дає змогу оцінити, наскільки компанії адаптують робоче середовище до нових викликів і допомагають людям продовжувати працювати та професійно зростати попри війну.

Як Universal Bank підтримує команду

Для банку турбота про працівників є важливою складовою стабільної роботи. Універсал Банк допомагає команді під час блекаутів, підтримує мобілізованих колег і створює можливості для навчання та внутрішнього кар’єрного зростання.

Підтримка працівників особливо важлива в умовах, коли бізнесу необхідно одночасно забезпечувати безперервність роботи та враховувати потреби команди. Допомога в кризових ситуаціях і увага до професійного розвитку дають змогу працівникам зберігати робочий ритм і планувати подальше зростання.

Попри виклики війни, банк продовжує розширювати команду. Нові фахівці долучаються до роботи, а чинні працівники можуть поглиблювати експертизу, опановувати нові напрями й розвиватися всередині компанії.

Входження до рейтингу привертає увагу до внутрішніх практик роботодавця, які не завжди помітні клієнтам, але впливають на роботу команди та якість сервісу.