Якщо Кабмін дав олії пільги у перевезеннях УЗ, такий самий пріоритет має бути і в металопродукції, - УМП

Уряд готує постанову, яка дасть пріоритет на залізниці, у портах і на кордоні двом вантажам - пальному та рослинній олії. Але якщо олія є таким пріоритетом для держави, то такі ж пільги має отримати і металургія.

"З пальним питань немає. Без нього не працює бізнес і не переживе зиму країна. А от те, що другим у списку опинилася олія, а металургії там немає, мене, чесно кажучи, здивувало. Адже якщо держава розставляє пріоритети за доданою вартістю і валютою, металургія має бути в цьому списку", - каже президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков.



У 2025 році гірничо-металургійний комплекс забезпечив близько 5,5% ВВП України, 150 млрд грн податкових надходжень і 6 млрд доларів валютної виручки.

"Але 2026-й галузь завершила рік із чистим збитком близько 28 млрд грн: ситуація погіршилася через російські атаки та проблеми з логістикою", - наголошує експерт.



З 13 липня морські порти фактично заблоковані, тому основними шляхами експорту стали західні залізничні переходи та обмежені потужності Дунайських портів.

Паралельно різко зросла вартість перевезень. За даними асоціації, залізнична доставка чавуну та сировини для його виробництва подорожчала з 30 до 68 доларів на тонну готової продукції.



"Українська сталь потрібна Європі. Наша головна перевага перед азійськими конкурентами полягає у швидкості: ми доставляємо за дні-тижні, а не за місяці. Тому кожен день у черзі на кордоні обертається недоотриманою валютою для держави", - каже Каленков.



У зверненні до прем’єр-міністра металурги просять надати продукції чорної металургії пріоритет під час погодження залізничних перевезень до портів і прикордонних станцій, а також під час визначення черговості постановки суден до причалів для завантаження експортних вантажів.



Каленков наголошує, що за нинішніх умов доступ до залізничної та портової логістики фактично став для металургії питанням збереження експорту та самого виробництва.