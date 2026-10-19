В Україні дешевшають капуста й картопля: які ціни на овочі та фрукти у жовтні 2026 року

В Україні продовжує дешевшати білоголова капуста, тоді як помідори знову подорожчали. За тиждень знизилися ціни також на картоплю, огірки та низку інших овочів. Ціни на фрукти змінилися різнонаправлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані EastFruit.

Минулого тижня зміни на ринку були нерівномірними. Збільшення пропозиції білоголової капусти супроводжувалося зниженням цін. Водночас помідори продовжили дорожчати.

Які овочі дешевшають, а які дорожчають

За тиждень із 9 до 16 жовтня ціни на білоголову капусту знизилися з 17-20 до 16-18 гривень за кілограм. Картопля подешевшала з 11-14 до 10-13 гривень, а огірки - з 50-65 до 40-60 гривень за кілограм.

Помідори, навпаки, подорожчали. Якщо тижнем раніше їх продавали по 55-65 гривень за кілограм, то 16 жовтня ціни становили 55-75 гривень.

Також подешевшали кабачки - з 30-35 до 25-30 гривень за кілограм, баклажани - з 45-60 до 40-55 гривень. Ціна цвітної капусти знизилася з 50-60 до 40-50 гривень за кілограм, а діапазон цін на солодкий перець звузився з 30-65 до 45-60 гривень.

Водночас ціни на деякі овочі залишилися незмінними. Буряк коштував 13-15 гривень за кілограм, пекінська капуста - 30-35 гривень, редиска - 45-50 гривень, часник - 70-180 гривень.

Серед зелені подорожчала зелена цибуля: з 60-100 до 115-125 гривень за кілограм. Натомість кріп подешевшав зі 175-185 до 155-165 гривень, петрушка - зі 125-135 до 115-125 гривень, а салат - зі 100-120 до 80-100 гривень за кілограм.

Що відбувається з цінами на фрукти та ягоди

У фруктовому сегменті за кількістю пропозицій лідирують яблука. Продавців цього фрукта побільшало. Також учасники платформи часто пропонували виноград і гранати, а продажі хурми з Узбекистану знову активізувалися. Груша вибула зі списку товарів, які продавали найчастіше.

За тиждень виноград подорожчав: ціни зросли з 50-110 до 75-180 гривень за кілограм. Дині також додали в ціні - з 35-50 до 35-60 гривень. Банани подорожчали з 65-70 до 70-75 гривень за кілограм.

Водночас гранати подешевшали зі 190-250 до 140-170 гривень за кілограм. Ціни на лимони знизилися з 70-95 до 70-85 гривень, а на ківі - зі 140-160 до 130-150 гривень.

Також змінилися цінові діапазони деяких фруктів. Зокрема груші пропонували по 35-90 гривень за кілограм проти 40-80 гривень тижнем раніше, а сливи - по 35-75 гривень проти 50-65 гривень.

Діапазон цін на малину звузився з 220-370 до 250-270 гривень за кілограм, на нектарини - з 90-140 до 100-120 гривень, а на апельсини - з 60-120 до 85-110 гривень.