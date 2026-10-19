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Сили оборони розгатили РЛС на Брянщині і військові склади на Донеччині

16:17 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Сили оборони розгатили РЛС на Брянщині і військові склади на Донеччині Фото: Український боєць готує ударний дрон до запуску (Getty Images)
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Сили оборони України мають нові успіхи у мідлстрайках по окупованих територіях та Росії. Уражені радіолокаційна станція, військові склади і жива сила окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

РЛС на Брянщині

18 жовтня та у ніч на 19 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових об'єктів країни-агресорки.

Так, українські бійці уразили радіолокаційну станцію в районі Трубчевська Брянської області РФ.

Методичне ураження російських РЛС створює прогалини в радіолокаційному полі противника та послаблює його систему ППО, додали у Генштабі.

"Саме тому Сили оборони України можуть успішніше застосовувати дрони на всіх рівнях: від тактичної зони вздовж лінії бойового зіткнення до військових об'єктів у глибині території Росії", - йдеться у повідомленні.

Склади, позиції, жива сила

Крім того, українські воїни уразили у районі Лиману Першого Харківської області:

  • вогневу позицію артилерії,
  • позицію розрахунків БпЛА російського агресора.

Під удари на Донеччині потрапили також склади:

  • боєприпасів армії РФ у районах населених пунктів Грінталь і Тернове,
  • матеріально-технічних засобів в районі Пелагіївки.

Крім того, уражено зосередження живої сили окупантів в районах Свободного та Володимирівки Донецької області і Набережного на Запоріжжі.

Раніше РБК-УКраїна писало, що українські військові 16 жовтня та у ніч на 17 жовтня уразили залізничний міст через річку Унеча в Росії, а на Донеччині - склади та пункт управління БпЛА.

Крім того, у ніч на 16 жовтня 2026 року Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У" поблизу населеного пункту Магри в Краснодарському краї РФ.

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