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Гриценюк залишає Brave1: що відомо про його подальшу роль і зміни в керівництві кластера

17:04 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Лев Шевченко
Гриценюк залишає Brave1: що відомо про його подальшу роль і зміни в керівництві кластера Фото: Андрій Гриценюк (сторінка у Facebook)
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Андрій Гриценюк залишає посаду CEO оборонно-технологічного кластера Brave1, яку обіймав із травня 2025 року. Він повідомив, що продовжить працювати в українській оборонній сфері, але вже в іншій ролі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Brave1 та допис Гриценюка.

Що відомо про відхід Гриценюка

У дописі Гриценюк написав, що завершився етап його роботи в державній команді тривалістю три з половиною роки, і він більше не CEO Brave1. За його словами, це було важке рішення, але рух уперед, як правило, вимагає складних кроків. Подробиць щодо нової ролі він не навів, зазначивши, шо працюватиме в "українському дефенсі".

Гриценюк нагадав, що з 2019 року був радником міністра цифрової трансформації з фінтех-проєктів, а з 2023-го повністю зосередився на державних проєктах. Серед них він згадав "Дію", UNITED24, освітній застосунок "Мрія", "Резерв+" і Brave1.

До Brave1 він приєднався у травні 2025 року разом із новою лідерською командою. За цей час кластер запустив маркетплейс Brave1 Market, оновив грантову програму та створив інфраструктуру для системних тестувань озброєння разом із підрозділом NEXT.

Керівна команда кластера залишається на посадах. Віктор Руденко продовжує виконувати обов'язки очільника Фонду розвитку інновацій. Ірина Заболотна, операційна директорка Brave1, зосередиться на розвитку кластера в цей перехідний період.

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Раніше в інтерв'ю РБК-Україна Гриценюк розповідав, що за рік на Brave1 Market було продано дронів на понад 35 млрд гривень, а кластер розглядає близько 40 грантових заявок на тиждень. Нещодавно він заявив, що в Україні вже працюють сім дронів-перехоплювачів реактивних "Шахедів". До створення таких дронів залучено 22 команди розробників, дванадцять із них отримали державне фінансування від Brave1.

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