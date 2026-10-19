Опади слабшають: як зміниться погода в Україні 20 жовтня і де впродовж тижня буде до +21

Погода в Україні 20 жовтня та найближчими днями в цілому очікується контрастна. Як за розподілом опадів, так і за температурою повітря.

Докладніше про прогноз на завтра та особливості синоптичної ситуації впродовж поточного робочого тижня, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Де чекати помірні та значні дощі 20 жовтня

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода впродовж 20 жовтня очікується хмарна, з проясненнями.

Вночі та вранці місцями може бути туман:

у Карпатах;

на сході країни.

Помірні дощі у вівторок ймовірні:

на Правобережжі;

у Херсонській області;

в Криму.

У південно-західній частині України - місцями значні дощі,

"На решті території без опадів", - повідомили синоптики.

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Якими будуть вітер і температура повітря

Вітер у вівторок очікується, за даними УкрГМЦ, східний або ж південно-східний. Зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Температура повітря вночі:

по Україні (в середньому) +9...+14°С;

у західних областях +6...+11°С.

Температура повітря в денні години:

по Україні (в середньому) +13...+18°С;

на Закарпатті та півдні країни - до +21°С.

Особливості погоди в Україні 20 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)

Що прогнозують по Києву та області

По території міста Києва та Київської області в цілому погоду впродовж 20 жовтня також прогнозують хмарну, з проясненнями.

Ймовірні помірні дощі.

Вітер - південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві +11...+13°С;

по області +9...+14°С.

Температура повітря у вівторок вдень:

у Києві +16...+18°С;

по області +13...+18°С.

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Як зміниться синоптична ситуація пізніше

Виходячи з прогнозу експертів Укргідрометцентру на поточний робочий тиждень (20-23 жовтня), найближчими днями на погоду в багатьох областях ще впливатиме південна циклонічність, центр якої розташовується над північним заходом Чорного моря.

Але опади, спричинені нею, очікуються значно меншої інтенсивності та на меншій території (ніж це було впродовж останніх днів).

Це пов'язано з тим, що циклонічність вже буде втрачати активність.

При цьому на Україну буде поступово поширюватись вплив області високого атмосферного тиску з північно-східного напрямку.

У середу, 21 жовтня, в Україні (крім заходу та південного заходу) - місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці у південних та південно-західних областях - туман.

У четвер, 22 жовтня, погода очікується переважно без опадів.

Помірні дощі ймовірні лише вдень у західних областях.

У п'ятницю, 23 жовтня, дощ прогнозують у західних, Вінницькій, Житомирській та Одеській, вдень - також у Миколаївській областях.

Температура повітря очікується при цьому: